„Utenos trikotažas“ pradėjo masinę apsauginių kaukių gamybą

Kaukės jau gaminamos Utenoje

„Kadangi sertifikuotų medicininių kaukių ar respiratorių įsigyti šiuo metu ypač sudėtinga, sulaukėme daugybės užklausų dėl medžiaginių kaukių. Pradedant gyventojais, baigiant didelėmis įmonėmis ar vaistinėmis. Reaguodami į beprecedentę situaciją, su technologais skubiai sukūrėme geriausia, ką galime padaryti su turimais resursais, perdėliojome gamybos procesus, kad kaukes pradėtume gaminti kuo skubiau", – sakė „Utenos trikotažo" generalinis direktorius Petras Jašinskas.

Vidinis „Utenos trikotažo" kaukės sluoksnis pagamintas iš kokybiškos modalo ir jo mišinių medžiagos, kuri yra tvirta, bet švelni, nedirgina odos. Medžiaga praturtinta sidabro jonų, kurie suteikia antibakterinių savybių. Kaukės išorinis sluoksnis subalansuotas taip, kad itin greitai išgarintų drėgmę. Kaukę rekomenduojama skalbti kasdien, geriausia rankomis ūkiniu muilu, ne aukštesnėje nei 40 laipsnių temperatūroje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai pabrėžia, kad apsauginė kaukė sveikų žmonių neapsaugo nuo COVID-19 ar kito viruso, tačiau ji gali sukurti papildomą fizinį barjerą, mažinantį ligos plitimą lašeliniu būdu. Pasaulio sveikatos organizacija ypač rekomenduoja veido kaukes naudoti, jeigu žmogus kosėja, čiaudi, turi temperatūros ar jaučia pasunkėjusį kvėpavimą. Tokiu būdu sumažinamas užkrato sklidimas į aplinką. Kaukę svarbu dėvėti taisyklingai, kad ji būtų gerai prigludusi. Dėvint bet kurią kaukę reikia nepamiršti kitų prevencinių priemonių – plauti su muilu rankas arba jas dezinfekuoti, neliesti rankomis veido, akių ir pan.

Pasak „Utenos trikotažo" vadovo, šiuo metu numatyta pagaminti daugiau kaip 70 tūkst. apsauginių kaukių. Sparčiai augant poreikiui, gamybą numatoma plėsti, jei tam nesutrukdys įtampos žaliavų rinkoje.

Pasak „Utenos trikotažo" vadovo P. Jašinsko, šiuo metu numatyta pagaminti daugiau kaip 80 tūkst. medžiaginių kaukių. Nuo šios savaitės pradžios jų gali įsigyti ir visi pirkėjai el. parduotuvėje www.utenostrikotazas.lt. Anot P. Jašinsko, sparčiai augant poreikiui, gamybą numatoma plėsti, jei rinkoje nepritrūks žaliavų.

Darbuotojų iniciatyva

„Utenos trikotažo" darbuotojų iniciatyva per sekmadienį buvo pasiūta per 10 tūkst. kaukių medikams.

„Esu sujaudintas mūsų darbuotojų geranoriškumo skirti savo laisvą laiką pagalbai šalies medikams. Mūsų žmonės su užsidegimu kibo į darbus nuo pat ryto. Susisiekus su medicinos įstaigomis paaiškėjo, kad poreikis apsauginėms kaukėms – didžiulis. Tad kol valstybės užsakytos papildomos medicininės apsaugos priemonės pasieks Lietuvą, medicinos įstaigų darbuotojai galės naudotis „Utenos trikotaže" jau sekmadienį pasiūtomis kaukėmis – mažiausiai 10 tūkst. vnt.", – sakė „Utenos trikotažo" vadovas P. Jašinskas.

Anot jo, prie pagalbos medikams iniciatyvos prisijungė per 90 siuvėjų, technologų, sukirpėjų ir kitų įmonės darbuotojų.

„Situacija dėl koronaviruso blogėja ne dienomis, o valandomis. Medikų darbas šiuo metu ypač pavojingas ir svarbus, tad jiems būtina saugoti savo pačių sveikatą. Iš Utenos ligoninėje dirbančios draugės žinau, kad jiems labai trūksta apsaugos priemonių. Mes jaučiame pareigą prisidėti tuo, kuo galime, ir tai yra mūsų padėkos ženklas medikams", – sakė siuvėja Asta Krivičienė.

Visiems darbuotojams už darbą per laisvadienį bus mokamas atlyginimas.

„Utenos trikotaže" medicinos įstaigoms pasiūtos kaukės yra iš šimtaprocentinės švelnios medvilnės, kad nedirgintų veido odos. Jas dezinfekavus ar išskalbus 95 laipsnių temperatūroje, naudoti galima ne kartą.

Kaukes planuojama išdalyti Utenos ir didžiųjų miestų ligoninėms, taip pat Ukmergės, Ignalinos, Raseinių medikams, nes tuose regionuose jau nustatyta koronaviruso atvejų ir apsaugos priemonių sveikatos specialistams reikia kuo daugiau. Viena pirmųjų „Utenos trikotaže" pasiūtų kaukių partija jau sekmadienį buvo perduota Utenos gydymo įstaigoms. Tą patvirtino ir Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga. Anot jo, šios kaukės daugiausia bus dalijamos ligoninės pacientams.

„Utenos dienos" ir „Utenos trikotažo" inf.

„Utenos trikotažo" nuotr.