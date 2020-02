Tarp labiausiai aplinkai draugiškų šalyje

„Utenos" darykla tapo antrąja visame pasaulyje „Carlsberg" įmonių grupės darykla, turinti „carbon neutral" statusą. Įmonė taip buvo įvertinta dėl ypatingo indėlio mažinant aplinkos taršą. Patvirtinta, kad daryklos naudojama elektros energija gaunama iš sertifikuotų atsinaujinančių šaltinių ir yra visiškai neutrali aplinkos taršos požiūriu.

„Būdami tarptautinės „Carlsberg" įmonių grupės dalimi, siekiame kelti ambicingus tikslus ir ne kalbomis, bet realiais darbais vystyti atsakingą verslą. „Utenos" darykloje nuolat diegiamos gamybos inovacijos yra itin draugiškos aplinkai ir jau duoda apčiuopiamus rezultatus. Klimato kaitos kontekste tai nepaprastai aktualu ir reikšminga tiek Lietuvos, tiek globaliu mastu", – teigė bendrovės „Švyturys-Utenos alus" ir „Carlsberg" grupės Baltijos šalyse vadovas Rolandas Viršilas.

R. Viršilo teigimu, apie 14 proc. reikalingos elektros energijos pagaminama ant „Utenos" daryklos stogo įrengtoje 1 MW galios saulės jėgainėje, o likusią dalį įmonė perka kaip sertifikuotą žaliąją energiją.

Prisidėti prie taršos mažinimo – atsakingo verslo pareiga

Kad gamyba visiškai neteršiant aplinkos oro yra iš tiesų labai reikšmingas pasiekimas, patvirtina ir Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyriaus vedėja Eglė Kairienė.

„Kaip žinia, Lietuva įsipareigojusi iki 2030 m. sumažinti CO2 emisiją 9 proc., lyginant su 2005 m. Vis dėlto, per paskutinį dešimtmetį šalies išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai mažėjo nežymiai, todėl labai svarbus verslo indėlis, siekiant sumažinti poveikį klimato kaitai. Kiekvienas verslas pasirenka savo kelią ir požiūrį į aplinką: vieniems svarbu išvengti baudų, kitiems iš tiesų rūpi sumažinti taršą ir taip prisidėti prie klimato kaitos progresuojančių padarinių mažinimo," – sakė ji.

E. Kairienė įsitikinusi, jog siekis mažinti CO2 emisiją – tai ne tik įsipareigojimas Europos Sąjungai (ES), bet ir kiekvieno žmogaus ar įmonės iššūkis, reikalaujantis realių pokyčių.

Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyriaus vedėjai pritarė ir R. Viršilas, teigdamas, jog verslas šaliai turi kurti ne tik ekonominę, bet ir aplinkosauginę vertę.

„Visai nesvarbu, kokiam sektoriui atstovaujame ar kokioje šalyje veikiame – planeta yra tik viena, todėl privalome būti ekologiški ne dėl ES direktyvų, bet dėl visų mūsų ateities. Manau, atėjo laikas ne tik deklaratyviai apie tai kalbėti, bet ir atsakingai veikti. Esu tikras, jog suvienijus požiūrį ir pajėgumus, verslas bei jo atstovai aplinkos išsaugojimo klausimu pasiektų kur kas daugiau. Mes tikrai nesiruošiame sustoti ir tikimės, kad kasmet visų mūsų įmonės grupių glaudaus bendradarbiavimo dėka indėlis į aplinkosaugą tik augs", – sakė R. Viršilas.

„Carlsberg" grupei priklausančios įmonės, tarp jų ir Utenoje veikianti „Švyturio-Utenos alaus" darykla, jau kurį laiką vadovaujasi tvarumo programos „Kartu link nulio" (angl. Together Towards Zero) strategija. Pagal ją įsipareigojama per dešimtmetį visų grupės daryklų CO2 emisijas sumažinti iki nulio, o CO2 pėdsaką visoje vertės grandinėje – 30 proc.

Be CO2 emisijos neutralizavimo, „Utenos" darykla taip pat aktyviai rūpinasi ir investuoja į visas aplinkosaugos sritis, tarp jų – plastiko mažinimą (vien per praėjusius metus plastiko kiekiai buvo sumažinti 130 tonų) bei vandens naudojimo problemą.

Šią savaitę pristatyta 2019 m. „Carlsberg" įmonių grupės veiklos ataskaita atskleidė reikšmingus pokyčius: vien per praėjusius metus įmonių grupės daryklose santykinis CO2 emisijų kiekis sumažėjo 13 proc., o suvartojamos elektros energijos, kuri išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, santykinis kiekis padidintas dar 10 proc. Be to, 2 daryklos, tarp jų ir „Utenos" darykla, bei 3 vandens valymo stotys, paskelbtos kaip visiškai neutralios CO2 požiūriu, suteikiant joms „carbon neutral" statusą.