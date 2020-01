„Utenos trikotažo“ vairą perima kitas vadovas

A. Šabūnas akcinės bendrovės „Utenos trikotažas" generaliniu direktoriumi dirbo nuo 2016-ųjų rudens. Per šį laikotarpį tekstilės įmonių grupės pardavimai ir veiklos apimtys išaugo daugiau nei pusantro karto, o bendrovės akcijų kaina padvigubėjo.

„Baigėme svarbų įmonės raidos etapą, dėl kurio buvome sutarę su SBA vadovybe, tad pasitraukimas yra nuoseklus žingsnis. Pastarieji keleri metai buvo kupini iššūkių ir profesine prasme ypač įdomūs. „Utenos trikotažas" per šį laikotarpį smarkiai pasikeitė: pasirinkta perspektyvi strateginė tvarumo ir inovacijų kryptis, diversifikuotas produktų ir klientų portfelis, išauginti gaminių pardavimai, laimėtas ne vienas tarptautinis ir vietos apdovanojimas už novatoriškus produktus bei tvarumą, o svarbiausia – padėtas tvirtas pagrindas tolesnei ilgalaikei įmonės plėtrai. Esu dėkingas visai „Utenos trikotažo" komandai, kuri yra neabejotinas tolesnės bendrovės sėkmės garantas", – teigė A. Šabūnas.

„Dėkojame Algirdui už produktyvius 13 metų su SBA grupe. Pastarieji keleri metai buvo pažymėti ryškiais pozityviais strateginiais pokyčiais jo vadovautame SBA tekstilės sektoriuje. „Utenos trikotažas" išgyveno sunkius laikus ir sėkmingai transformavosi: nuo paprastos masinės gamybos iki inovatyvių, ekologiškų ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų. Neabejotinai vienas didžiausių laimėjimų yra tai, kad bendrovė tapo pirmąja Lietuvoje ir tarp nedaugelio pasaulyje dalyvaujančių „Greenpeace" iniciatyvoje, kurios tikslas padaryti mūsų planetą švaresnę", – sakė SBA valdybos pirmininkas Arūnas Martinkevičius.

Jo teigimu, „Utenos trikotažui" įsiveržus tarp tekstilės inovacijų ir tvarios gamybos lyderių Vidurio ir Rytų Europoje, naujajai bendrovės vadovybei bus keliami tolesni ambicingi plėtros ir augimo uždaviniai.

„Utenos trikotažo" vairą perimantis P. Jašinskas kaip nepriklausomas narys prie SBA grupės valdybos prisijungė pernai. Anksčiau P. Jašinskas dirbo VP grupėje, buvo jos valdybos pirmininku, taip pat buvo atsakingas už įsigijimus Europoje, įvairių grupės įmonių valdymą ir įsigytų verslų plėtrą.

„Utenos trikotažas" įgijo aukščiausias tekstilės technologijų ir aplinkai draugiškos gamybos kompetencijas, kurios atveria puikias galimybes toliau stiprinti pozicijas globaliose ir vietos rinkose. Tęsime sėkmingą bendrovės įdirbį inovacijų ir ekologiškos mados srityje, plėsime eksporto rinkas Vakarų Europoje bei toliau efektyvinsime veiklą", – artimiausio laikotarpio prioritetus vardijo naujasis „Utenos trikotažo" vadovas P. Jašinskas.

AB „Utenos trikotažas" – nuo 1967 m. veikianti didžiausia ir moderniausia trikotažo produkcijos gamybos įmonė Centrinėje ir Rytų Europoje. „Utenos trikotažo" gamybiniai pajėgumai apima pilno ciklo gamybą nuo mezgimo iki pat galutinio produkto vartotojui. Be medžiagų ir drabužių gamybos eksportui, bendrovė valdo galutiniam vartotojui skirtus prekės ženklus „Utenos" ir ABOUT.

Be pagrindinės įmonės Utenoje, „Utenos trikotažo" grupei priklauso bendrovė „Šatrija" (Raseiniai) bei Mrija (Ukraina) ir prekybos bendrovė „Gotija".

Šiemet „Utenos trikotažas" prestižiniuose tarptautiniuose verslo apdovanojimuose „European Business Awards" pripažintas nacionaliniu nugalėtoju socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos kategorijoje. O nuo 2017 m. „Utenos trikotažas" dalyvauja „Greenpeace" projekte už švarią madą „Detox". Jo tikslas – maksimaliai eliminuoti aplinkai kenksmingas medžiagas visuose gamybos procesuose.

Be ekologiškos gamybos, kertinis įmonės veiklos aspektas yra inovacijos. „Utenos trikotažas" aktyviai dirba su netradicinėmis medžiagomis iš sojos, jūros dumblių, kavos tirščių ar mėtų pluošto. Aplinkai draugiškų pluoštų paklausa pasaulyje nuolat auga.

„Utenos trikotažo" įmonių grupės pardavimai per devynis šių metų mėnesius sudarė 23,7 mln. eurų.

SBA inf.