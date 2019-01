UAB AUTENA šiemet švenčia penkerių metų gimtadienį

UAB AUTENA, prekiaujanti atsarginėmis automobilių detalėmis, savo veiklą pradėjo 2013 metais ir per penkerius metus sugebėjo ne tik išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, bet ir sutelkti lojalių klientų būrį. Uteniškiai, pasimetę prekių gausoje, ne kartą nusivylę aptarnavimu ar kaina didesnėse savitarnos parduotuvėse (būna, kad vienokia rašoma prekių lentynoje, o kitokia – kasoje), mieliau renkasi mažesnes parduotuves. Čia nedelsiant gali sulaukti konsultacijos apie prekių paskirtį, analogus ir, žinoma, kainą, be to, susiderėti dėl nuolaidos. Geriausia, kai abi pusės lieka patenkintos.