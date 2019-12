Iškilmingai įteiktos prestižinės „LTeam apdovanojimų 2019“ statulėlės

Geriausiu 2019 metų sportininku pripažintas plaukikas Danas Rapšys. Statulėlę 24 metų panevėžiečiui garantavo vienas po kito raškyti medaliai – auksas ir sidabras 2018-ųjų pasaulio čempionate trumpajame baseine bei 14 auksinių ir 4 sidabriniai apdovanojimai bei antra vieta bendroje FINA pasaulio taurės sezono įskaitoje.

Be to, Dano kraityje – ketvirtoji vieta 2019 metų pasaulio čempionate ilgajame baseine ir net trijose skirtingose rungtyse iškovoti kelialapiai į olimpines žaidynes.

„Teko daug dirbti, kad čia stovėčiau. Noriu padėkoti šeimai, merginai, federacijai, rėmėjams, trenerei, kuri jau gavo savo apdovanojimą", – publiką pralinksmino čempionas.

„Mes laimime medalius, gauname premijas, sulaukiame aplodismentų – gauname visą garbę. Tačiau yra žmonės, kurie prisideda kiekvieną rytą ir vakarą, kurių tikslas – kad tu laimėtum. Jų niekas nežino, jiems niekas neduoda medalio, jiems niekas nebeduoda premijos. Kviečiu ant scenos du žmones ir noriu, kad jiems atsistoję paplotumėte, nes tik jų dėka aš viską laimėjau", – ant scenos savo kineziterapeutą Andrių Bogdelį ir masažistę Liną Katelytę iškvietė ir padėką išreiškė D. Rapšys.

Rinkimuose geriausias šalies plaukikas įveikė kelią į Tokijų jau taip pat prasiskynusius Europos žaidynių čempioną gimnastą Robertą Tvorogalą ir ketvirtą vietą planetos pirmenybėse užėmusį irkluotoją Mindaugą Griškonį.

Praėjusiais metais apdovanojimų renginį vedusi Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė šiemet ant scenos žengė kaip laureatė. Dėl Achilo sausgyslės operacijos net metus nesportavusi šiuolaikinės penkiakovės atstovė į didįjį sportą sugrįžo su trenksmu – 35 metų vilnietė tapo Europos čempione, laimėjo pasaulio taurės finalinį etapą ir pateko į savo jau ketvirtąsias karjeroje olimpines žaidynes.

„Kai pernai buvau vedėjos vaidmenyje, išsikėliau sau mažą svajonę užlipti ant scenos ir štai, šią svajonę išpildžiau. Noriu palinkėti svajoti, nes svajonės pildosi. Metai man nebuvo paprasti, reikėjo įrodyti pasauliui, kad esu stipri. Bet viena negalėčiau to padaryti, todėl noriu padėkoti visiems, kurių dėka aš galiu sportuoti", – kalbėjo 2012-ųjų olimpinė čempionė, geriausia šalies atlete pripažinta trečią kartą. Anksčiau jai tai padaryti pavyko 2011 ir 2015 metais.

Dėl geriausios metų sportininkės vardo L. Asadauskaitė šiemet konkuravo su dviračių treko karaliene vadinama Simona Krupeckaite, Europos žaidynėse laimėjusia auksą asmeninėje keirino ir sidabrą komandų sprinto rungtyje, ir buriuotoja Viktorija Andrulyte, pasiekusia istorinį triumfą finaliniame pasaulio taurės etape Marselyje bei iškovojusia bilietą į Tokijo olimpines žaidynes.

Įvertinti ir labiausiai prie Dano bei Lauros pasiekimų prisidėję žmonės – su plaukiku nuo mažų dienų dirbanti Ina Paipelienė ir savo žmoną pastaruosius kelerius metus treniruojantis Andrejus Zadneprovskis pripažinti geriausiais 2019 metų treneriais.

„Šis prizas priklauso ne tik man, bet ir visai mano komandai, nes be jos pasaulyje nebūtume nuėję taip toli ir tokiais sparčiais žingsniais. Ačiū visiems", – susigraudinusi dėkojo antrus metus iš eilės titulą atsiėmusi I. Paipelienė.

„Keistas jausmas, – prisipažino olimpinio sidabro ir bronzos savininkas A. Zadneprovskis, netrukus pratęsęs trenerės Inos mintį. – Aš esu tik dalelytė šio apdovanojimo – yra didžiulė komanda, kuri net netilptų į sceną. Noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie prisideda prie sporto negailėdami savo laiko."

Į metų vyrų komandos titulą pretendavo identiškus pasiekimus užfiksavę irkluotojai Saulius Ritter ir Dovydas Nemeravičius bei Lietuvos vyrų 4×100 m kombinuotos estafetės komanda su D. Rapšiu priešakyje – pasaulio čempionatuose užimtos 11-os vietos ir iškovoti kelialapiai į Tokijo olimpines žaidynes.

Visgi titulas atiteko krepšininkams. Į pasaulio elitą vos per metus prasibrovusi 3×3 krepšinio rinktinė 2019-aisiais ne tik iškovojo bronzos medalius Europos čempionate, bet ir dėka pergalių tarptautiniuose turnyruose gavo teisę varžytis atrankos turnyre į Tokijo olimpines žaidynes.

Negana to, pasauliniame reitinge Pauliaus Beliavičiaus, Marijaus Užupio, Šarūno Vingelio ir Aurelijus Pukelio kvartetas šiuo metu užima itin aukštą šeštą vietą.

„Nesiruošėme kalbos, nes širdyje tikėjome, kad yra ir daugiau komandų, kurios džiugina, – prisipažino ant scenos žengęs komandos treneris Dainius Novickas. – Labai norėjau padėkoti vyrams, kurie kovėsi iš paskutiniųjų ir nuoširdžiai dirbo treniruotėse. Tikiuosi, kad pateksime į olimpines žaidynes ir iškovosime Lietuvai medalį."

Metų moterų komandos nominacijoje triumfavo S. Krupeckaitės ir Miglės Marozaitės duetas. Treko dviratininkės Europos žaidynėse pasidabino sidabro medaliais komandų sprinto rungtyje, Europos čempionate užėmė 4-ą vietą, o planetos pirmenybėse finišavo septintos.

„Labai ačiū tiems, kas balsavo, kas palaikė, ačiū treneriui, ačiū šeimai, kuri visada palaiko, ir ačiū Simonai, be kurios manęs čia nebūtų", – pirmoji žodį tarė M. Marozaitė.

„Neužtektų valandos visiems padėkoti, todėl tai padarysiu asmeniškai, – savo kalbą pradėjo S. Krupeckaitė. – Šiandien noriu padėkoti sportui, kad galiu būti čia: už gražias emocijas ir už tai, kad dabar kojos dreba. Ačiū sportui už pakylimus ir nuosmukius, už gražią sportinę šeimą ir galimybę dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Sportas nėra mano darbas – tai mano meilė, mano tikslas. Labai džiaugiuosi būdama jo dalimi."

Šioje kategorijoje nominuotos buvo ir pastarųjų dvejų metų „LTeam apdovanojimų" laimėtojos irkluotojos Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė, kurios Europos pirmenybėse užėmė 5-ą vietą, o pasaulio čempionate iškovojo 9-ą poziciją ir kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes, bei Europos vicečempione tapusi 16-mečių merginų krepšinio rinktinė.

Visgi pastaroji neliko be apdovanojimo. Komandos lyderė Justė Veronika Jocytė laimėjo statulėlę už metų proveržį. Būdama 13 metų ji atvedė 16-mečių rinktinę iki istorinio pasiekimo, pateko į geriausių pirmenybių žaidėjų penketuką ir netgi spėjo debiutuoti Lietuvos moterų rinktinėje bei į Albanijos krepšį per 10 minučių įmesti 4 taškus.

Tikra šalies krepšinio sensacija tapusi jaunoji krepšininkė iškart patraukė užsienio klubų dėmesį ir sulaukusi asmeninio legendinio prancūzo Tony Parkerio kvietimo sukirto rankomis su Vilerbano ASVEL komanda bei šiuo metu tobulėja sportuodama Prancūzijoje.

„Tai nėra eilinis apdovanojimas, net nepagalvojau, kad toks yra. Svarbiausia neužmigti ant laurų ir dirbti toliau, kad įvertinimų būtų ir daugiau. Noriu, kad šis apdovanojimas paskatintų Lietuvos jaunimą ir ypač mergaites: nesvarbu, koks tavo amžius – tai neturi riboti svajonių ir tikslų", – žinutę iš Prancūzijos siuntė J. Jocytė.

„Labiausiai noriu padėkoti Justei, kad ji yra mūsų dukra ir mes galime ja didžiuotis", – kalbėjo krepšininkės tėtis Alvydas Jocys.

„Metų proveržiu" tapti taip pat pretendavo olimpinius kelialapius savo kišenėse jau turintys lengvaatlečiai – ietį vasarą net 89,17 m numetęs ir beveik penkiais metrais šalies rekordą pagerinęs Edis Matusevičius bei Europos iki 23 metų čempione tapusi ir Lietuvos rekordą taip pat pagerinusi trišuolininkė Diana Zagainova.

Į nominacijas buvo įtraukti tik olimpinių sporto šakų sportininkai ir treneriai už pasiekimus nuo 2018 metų gruodžio 1 dienos iki 2019 metų gruodžio 1 dienos.

Laureatus rinko visuomenė (20%) ir apdovanojimų taryba (80%), kurią sudarė aštuoni žmonės: po du atstovus iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir po vieną – iš Lietuvos trenerių asociacijos ir Nacionalinės sportininkų asociacijos.

O štai pats prestižiškiausias apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus", kurį nulėmė tik tarybos sprendimas, atiteko dailiojo čiuožimo legendai Lilijai Vanagienei. Šiemet 70 metų jubiliejų minėjusi buvusi sportininkė yra net 10 kartų tapusi šalies čempione, daug metų paskyrė dailiojo čiuožimo sporto vystymuisi ir populiarinimui, savo auklėtinius parengė jau šešioms olimpinėms žaidynėms.

Tarp treniruotų sportininkų – ir geriausia visų laikų Lietuvos dailiojo čiuožimo pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.

„Man net ašara nutekėjo. Tai yra taip netikėta... Aš sukrėsta, labai sujaudinta ir neturiu žodžių. Dėkoju visiems", – nuostabos neslėpė trofėjų iš kunigo Ričardo Doveikos rankų atsiėmusi L. Vanagienė.

Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai, kuriuose iki 2014-ųjų vienoje nominacijoje konkuruodavo tiek vyrai, tiek moterys, LTOK rengia nuo 1994 metų.

Lietuvos tautinio olimpinis komiteto inf.