„Visas pasaulis išgyvena ypatingą laikotarpį. Nuostabu, kad jį lydi tokia žmonių vienybė, palaikymas ir dėkingumas. Pandemijos priešakyje turime be galo drąsius žmones, kurie rizikuodami tiek savo pačių, tiek artimųjų sveikata, kasdien eina į darbus – vieni kovoja už žmonių gyvybes, kiti aptarnauja klientus parduotuvėje, treti rūpinasi, kad gyventojus pasiektų taip laukiami siuntiniai, galbūt artimųjų laiškai ir linkėjimai. Kiekvieno darbas viso karantino laikotarpio metu buvo ir bus labai svarbus, o taip pat ir visuomenės padėka jiems – šiandien geras žodis, darbo įvertinimas gali būti didžiausia motyvacija", – sakė Lietuvos pašto generalinė direktorė Asta Sungailienė.

Atsižvelgiant į pašto darbuotojų atsidavimą ir atsakomybę rūpintis šalies žmonėmis tokiomis ekstremaliomis sąlygomis, šalyje paskelbus karantiną, pašto internetiniame puslapyje buvo sukurta platforma, kurioje galima viešai padėkoti laiškininkui ar kurjeriui, logistikos centro specialistui, skirstytojui ar į skambutį atsiliepusiam klientų aptarnavimo specialistui – bet kuriam Lietuvos pašto darbuotojui, šiuo sudėtingu laikotarpiu prisidedančiam prie sėkmingos laiškų ar siuntų kelionės.

„Karantinas sukėlė ne vieną iššūkį, per kelias dienas buvo pakeista šimtai procesų įmonės viduje. Nepaisant to, darbuotojai prisitaikė, tęsė darbus. Šį jų atsidavimą darbui be galo vertiname – tai yra didžiausi Pašto herojai. Smagu, kad pašto darbuotojus taip pat vertina ir gyventojai. Matydami šį norą padėkoti ir sukūrėme padėkos platformą. Jokiais būdais nesilyginame su koronaviruso priešakyje kovojančiais medikais ar kitais prisidedančiais prie visuomenės gerovės šiomis įtemptomis savaitėmis, tačiau kasdien atkeliaujančios žmonių padėkos pašto darbuotojams yra didelis įrodymas ir įvertinimas, kad esame reikalingi", – teigė A. Sungailienė.

Padėkos pašto darbuotojams platformoje sulaukta šimtai padėkų. Dauguma skirtos bendrai visiems darbuotojams, tačiau netrūksta ir asmeninių padėkų, skirtų konkretiems laiškininkams ar skyrių darbuotojams. Vieni aktyviausių – mažesnių miestelių gyventojai. Pasak A. Sungailienės, klientai padėkomis dalinasi ne tik internete, bet ir atranda kitų padėkos išraiškos būdų – palieka laiškininkams ranka rašytus atvirukus, knygas ar savo rankomis iškeptus saldumynus.

Lietuvos paštas kviečia tęsti gražią iniciatyvą ir skirti gražų žodį tiems, kurie rūpinasi jūsų siuntomis ir laiškais. Padėką galima palikti www.lietuvospastas.lt/lt/pasto_herojai.

Lietuvos pašto inf.