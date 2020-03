Nepaisant to, kad dienas tenka leisti namuose sekant vis naujas žinias apie viruso plitimą, smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, asmenys užsiimantys individualia veikla, vis tiek gali ieškoti kūrybinių sprendimų kaip padėti savo verslui ir neprarasti klientų. Netgi imtis naujos veiklos interneto erdvėje, kur žmonės šiomis dienomis ir leidžia daugiausiai laiko.

Reklamos technologijas kurianti kompanija Setupad.com paskelbė apie galimybę smulkaus ir vidutinio verslo atstovams itin palankiomis sąlygomis užsakyti reklamą didelę aprėptį turinčiame reklamos tinkle. Lietuvoje Setupad reklamos tinklas jungia didžiuosius portalus, nišines svetaines, taip pat padengia daug regionų, savivaldybių per vietines žiniasklaidos priemones.

„Nusprendėme suteikti galimybę verslininkams neprarasti ryšio su klientais, priminti apie save, pasiekti potencialius klientus tiek visos Lietuvos mastu, tiek ir pasirinktuose miestuose, regionuose arba tiesiog atrinktų svetainių reklamos plotuose, kuriuos valdome savo tinkle. Kai kuriais atvejais karantino metu verslas gali tiesiog konsultuoti klientus, su kuriais atsirastų galimybė dirbti gyvai jau po karantino. Galbūt suteikti jiems nuolaidos kuponus, rasti kitus būdus kaip pristatyti savo paslaugas. Bet kuriuo atveju užsakovus konsultuosime ir patarsime kokią žinutę geriausia komunikuoti būtent jų verslui," – kalbėjo Setupad vadovas Lietuvoje Povilas Goberis. –„Esame netgi pasirengę atlikti paprastus dizaino darbus užsakovams, kurie neturi reklaminės medžiagos, nemokamai. Be to, tai tam tikra prasme ir socialinis projektas – vietoje to, kad remti užsienio reklamos platformas, verčiau paremti vietinę žiniasklaidą, kuri šiuo laikotarpiu irgi stipriai nukenčia".

Uteniškiams ir išeiviams iš Utenos skirtas naujienų portalas udiena.lt taip pat yra pasiekiamas per Setupad reklamos tinklą, todėl reklamą mūsų svetainėje galite užsakyti arba tiesiogiai arba per Setupad.

Daugiau informacijos apie Setupad pasiūlymą rasite https://reklama.setupad.com/ puslapyje.

Kontaktai pasiteirauti: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Tel. 8 609 88 386