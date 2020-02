Pagrindinė metų premija paskirta Laurai Grigaliūnaitei už originalų tarpdalykinio projekto rezultatų perteikimą knygoje Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius. „Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje / Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Research, Art and Education" (išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino UAB BALTOprint).

Premijos pagal temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika

Sigutei Chlebinskaitei už plastišką teksto ir grafikos sintezę knygoje Aidas Marčėnas. „IR.123 eilėraščiai" (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas");

Knygos vaikams

Rasai Jančiauskaitei už vaizdo žaismingumą ir laisvę knygoje Modesta Jurgaitytė. „Ypatingas" (išleido MB „Tikra knyga", spausdino UAB BALTOprint);

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

Gulnarai Galiachmetovai už šiuolaikišką istorinio turinio pateikimą knygoje Simonas Jazavita, Dominik Wilczewski. „1938.Tamsiausia naktis būna prieš aušrą: 80 metų nuo Lenkijos ir Lietuvos diplomatinių santykių užmezgimo" (išleido Lenkijos institutas Vilniuje, spausdino UAB „Standartų spaustuvė");

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Laurai Grigaliūnaitei ir Julijui Balčikoniui už skirtingų objektų visumos suvaldymą knygoje Karolina Jakaitė. „Šaltojo karo kapsulė. Lietuvių dizainas Londone 1968" (išleido leidykla „Lapas", spaustuvė nenurodyta);

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

Kęstučiui Pikūnui už lengvą ir daugiasluoksnį vaizdažodinį pasakojimą knygoje Jonas ir Adolfas Mekai: „Gyvenimo lai(š)kai" (išleido UAB „Post scriptum. Littera", spausdino UAB „Petro ofsetas");

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

Agnei Dautartaitei-Krutulei už inovatyvų istorinių knygos formų pritaikymą knygoje Johan Huizinga. „Viduramžių ruduo" (išleido VšĮ Aukso žuvys, spausdino UAB BALTOprint).

Diplomai pagal temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika

Deimantei Rybakovienei už poetišką vaizdingumą knygoje Laima Kreivytė. „Artumo aritmetika" (išleido Homo Liber, spausdino UAB „Petro ofsetas");

Deimantei Rybakovienei už eilėraščių ir iliustracijų dermę knygoje Ernestas Noreika. „Apollo" (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas").

Knygos vaikams

Linai Itagaki už originalų istorinio turinio perteikimą vaikams knygoje Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė. „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai" (išleido MB „Tikra knyga", spausdino UAB BALTOprint);

Kotrynai Zylei už estetinę vaizdinę raišką knygoje paaugliams Kotryna Zylė. „Sukeistas" (išleido VšĮ Aukso žuvys, spausdino UAB „Petro ofsetas").

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

Mildai Kairaitienei už elegantišką ir prasmingą minimalizmą knygoje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Korespondencija / Korespondencja 1892–1906". I tomas (išleido Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, spausdino uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa");

Eglei Marijai Ažubalytei už tikslingą technologinių sprendimų pritaikymą knygoje Austėja Landsbergienė. „Pradinukų abėcėlė tėvams ir mokytojams" (išleido UAB „Dvi tylos", spausdino UAB BALTOprint).

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Aušrai Lisauskienei už tipografijos vizualumą knygoje „X, Y, Z" (išleido UAB „Įvaizdžio pasaulis", spausdino UAB BALTOprint);

Viliui Dringeliui už inovatyvią raišką knygoje Ugnė Bužinskaitė. „Menas ir mes / Art and Us" (išleido „Lewben Art Foundation", spausdino UAB „Standartų spaustuvė").

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

Tadui Karpavičiui už turinio ir formos vienovę knygoje Reda Tomingas. „Fotosintezė" (išleido UAB „Dvi tylos", spausdino UAB BALTOprint);

Akiko Wakabayashi už menišką fotografijos pateikimą ir medžiagišką estetiką knygoje Margaret Lansnik, Rene van Hulst. „the kindness of one" (išleido Kauno fotografijos galerija (LFS Kauno skyrius), spausdino Drukkerij Tielen).

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

Agnei Dautartaitei-Krutulei už struktūros tikslingumą knygoje Danguolė Butkienė, Palmira Mikėnaitė, Antanas A. Jonynas „Gyvūnas, kuris vadinuosi (n)esu? / Animal that I Am (Not)" (išleido MO muziejus, spausdino UAB BALTOprint);

Gyčiui Skudžinskui už skaitmeninio ir analoginio vaizdų sintezę knygoje Reinis Lismanis „T_6031_T6061_T8001" (išleido VšĮ „Nerutina", spausdino UAB „Druka", įrišo UAB „Petro ofsetas", „NoRoutine Books").

Lietuvos dailininkų sąjungos premija skiriama Ingai Dagilei už knygą Tomas Dirgėla. „Mano tėtis rašo knygą" (išleido leidykla „Tyto alba", spausdino UAB BALTOprint).

Diplomai Knygos meno konkurso laureatams – dailininkams, leidėjams ir spaustuvininkams – bus įteikti Vilniaus knygų mugėje vasario 20 d. 12 val. (Parodų ir kongresų centras LITEXPO, LRT salė / 5.1).

Kultūros ministerijos inf.