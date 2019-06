Atgaiva karštą dieną: namų gamybos šalta arbata

„Šalta arbata – vienas populiariausių pasirinkimų tarp mūsų pirkėjų karštuoju metų laiku. Pastebime, kad liepos-rugpjūčio mėnesiais šaltos arbatos paklausa pasiekia piką ir jos pirkėjai įsigyja net dvigubai daugiau, lyginant su sausio-vasario mėnesių duomenimis", – pirkėjų įpročius atskleidė „Maximos" komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Pasak jos, šiuo metu pirkėjai gali rinktis iš 22 skirtingų skonių, gamintojų ir dydžio šaltos arbatos prekių asortimento. Mažoje 500 ml pakuotėje esančią šaltą arbatą galima išsirinkti iš 7 skirtingų rūšių ir gamintojų. Šaltos arbatos asortimentas didelėje, 1,5 L ar didesnėje, pakuotėje dvigubai platesnis – ją galima išsirinkti iš 15 skirtingų rūšių. „Tarp mūsų pirkėjų pati populiariausia yra skirtingų gamintojų persikų skonio arbata – vien per penkis šių metų mėnesius pirkėjai jau įsigijo 195 tūkst. buteliukų šio skonio šaltos arbatos", – pabrėžė V. Drulienė.

Vis dėl to, jeigu kaskart šaltos arbatos pirkti nesinori, o jos, pačių pagamintos norisi pasiimti dar prieš išvykstant iš namų, „Maximos" maisto gamybos vystymo skyriaus vadovas Aidas Poleninas dalinasi trimis skanios ir gaivinančios šaltos arbatos receptais, kurių nepagaminsite be įprastos arbatos – birios ar pakeliais.

„Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius pirkėjai įsigijo daugiau nei 5 mln. birios arbatos ir arbatos pakeliuose pakuočių. Pastebime, kad šis skaičius išlieka stabilus jau keletą metų. Vis dėl to, pirkėjai vis dažniau atsisako juodos arbatos pakeliuose, tai rodo šių metų sausio-gegužės mėnesių pirkėjų duomenys: šiemet paklausa žaliai arbatai pakeliuose išaugo net penktadaliu, sparčiai populiarėja ir biri ekologiška arbata, kurios šiemet įsigyta net 30 proc. daugiau, lyginant su tokiu pačiu laikotarpiu pernai", – atskleidė pasikeitusį pirkėjų krepšelį „Maximos" komercijos vadovė.

Šalta persikų skonio arbata

Persikų sirupui reikės: 215 g cukraus arba 170 ml klevų sirupo, 240 ml vandens, 2-3 persikų.

Arbatai reikės: 3 pakelių arbatos, 1400 ml vandens.

„Griežinėliais supjaustytus persikus sudėkite į nedidelį puodą ar gilią keptuvę, užpilkite vandeniu ir suberkite cukrų ar įpilkite klevų sirupo. Nuolat pamaišydami kaitinkite ant vidutinio-aukšto kaitrumo iki užvirs, tuomet sumažinkite kaitrą. Grūstuvu sugrūskite persikus, mat taip išspausite visas persikų sultis, sudėkite persikus į sirupą ir pakaitinkite", – sakė A. Poleninas. Puodą nuimkite nuo viryklės kuomet visos cukraus granulės ištirps, tuomet leiskite sirupui „pastovėti" apie 30 minučių. Galiausiai, sirupą perkoškite, kad neliktų persikų gabaliukų.

Užvirinkite vandenį ir į jį 5 minutėms įmerkite arbatos pakelius, leiskite atvėsti. Kuomet arbata atvės, į ją supilkite jau paruoštą sirupą ir paruoštą arbatą įdėkite į šaldytuvą. Arbatą gerkite su ledukais bei šviežiais persikų griežinėliais.

Šalta žalioji arbata su citrinomis

Reikės: 500 ml karšto vandens, 700 ml šalto vandens, 60 ml žaliosios citrinos sulčių, 60 ml citrinos šulčių, 5 žalios arbatos pakeliai, poros šaukštų medaus, 18 mėtos lapelių.

Į 70-80°C karštumo vandenį įmerkite 5 žaliosios arbatos pakelius, išimkite juos po 3-5 minučių ir išspauskite juose likusį skystį. Įmaišykite medų, kol jis visiškai ištirps. Į didelį indą supilkite citrinos ir žaliosios citrinos sultis, užpilkite jas arbata su medumi. „Kol arbata dar šilta paragaukite, ar jums pakanka saldumo. Jeigu norisi saldžiau, įdekite daugiau medaus. Būtinai tai padarykite prieš atšaldant arbatą, nes medus šaltyje tirpsta ilgiau. Tuomet į jau beveik paruoštą gėrimą supilkite šaltą vandenį ir viską gerai išmaišykite. Į stiklines įberkite ledukų ir užpilkite šalta arbata. Puoškite šaltos arbatos stiklines citrinos ir žaliosios citrinos griežinėliais, mėtos lapeliais", – patarimais, kaip ruošti šaltą arbatą, dalinosi „Maximos" maisto gamybos ekspertas.

„Maximos" inf.