Naujos ir pamėgtos daržovių ir gėlių veislės 2018 metų sėjai

Šiemet asortimentą papildėme itališkomis paprikų hibridinėmis veislėmis. Hibrido ‚Kromo' vaisiai oranžiškai geltoni, išauga labai dideli. Jų svoris gali siekti 360–380 g. ‚Kadmio' vaisiai yra ištempto kubo formos, išauga iki 340–360 g, sunokę būna tamsiai raudoni. Oranžiškai raudonus vaisius brandina hibridas ‚Bixio'. Jų svoris siekia 300–320 g. ‚Kubista' hibridas iš Čekijos. Jo vaisiai mažesni, apie 190 g, tačiau jis yra gražios oranžinės spalvos. Neverta pamiršti ir jau žinomų hibridų ‚Arlequin', ‚Solario', ‚Rodrigo'. Jų skanius gražius vaisius su pasididžiavimu galima dėti ant stalo.

Kuo gali pasigirti „Sėkluva“, tai pomidorų veislių gausa. Šiemet jų pristatome 90. Tarp jų puikūs naujai sukurti hibridai iš Prancūzijos. Vienas iš jų ‚Celesteen'. Skanūs, šiek tiek briaunuoti vaisiai būna 200–250 g svorio. Šaknų sistema stipri, dėl to augalai puikiai aprūpinami maisto medžiagomis ir gausiai dera visos vegetacijos metu. Turi visą puokštę atsparumų ligoms C5, Tm, V, F2, Fr, N, TSWV. Hibrido ‚Cupidissimo' vaisiai yra širdies formos, apie 200 g svorio, nepaprastai skanūs, kokybę išlaiko viso derėjimo metu. Dėl gero skonio vis dažniau auginamos veislės, kurių vaisiai avietiniai. Jiems siūlome puikų prancūzišką hibridą ‚Honey Moon', kuris gana atsparus marui. Vaisiai apie 250–300 g svorio, tvirtesni nei kitų veislių. Tiems, kurie turi neaukštus šiltnamius ar augina pomidorus lauke, rekomenduojame naują puikų determinantinį hibridą ‚Rediana'. Vaisiai apvalūs, mėsingi, tvirti, labai kokybiški, 250–300 g svorio. Jau prekyboje du ispaniški pomidorų hibridai, skirti auginti įvairių tipų šiltnamiuose. Vienas iš jų – ‚Sibarita'. Jo vaisiai tamsūs, nepaprastai skanūs, užauga 70–80 g svorio. ‚Bestial' subrandina labai daug 160–180 g svorio pailgų vaisių, kekėse jų būna po 6–8. Šiemet augintojams siūlome septynis itališkus pomidorų hibridus. Juos auginome savo bandyminiame šiltnamyje, atrinkome labiausiai patikusius. Šie hibridai tinkami auginti plėvele dengtuose šiltnamiuose ir lauke. Didelius, briaunuotus ir mėsingus vaisius išaugina ‚Saraceno' ir ‚Spartaco'. Jų svoris 250– 300 g. ‚Corsaro' vaisiai pailgi, siekia 12 cm, svoris 130–150 g, gausiai dera, labai panašūs į ‚Giulietta' vaisius. Šiek tiek mažesni ‚Moretto' vaisiai, jų svoris 100–120 g, auga gražiose kekėse. Jie ovalūs, kiaušinio formos, tvirti ir mėsingi, galima ilgiau laikyti, tinkami konservuoti. Patys augalai kompaktiški, nevešlūs, todėl juos galima sodinti tankiau, lengviau prižiūrėti. Anksčiausiai vaisius nokino ‚Horus'. Vaisiai apvalūs, užaugo apie 140 g svorio, kekėse sunoko beveik vienu metu, gražios prekinės išvaizdos. Maži slyvučių formos vaisiai derėjo ant hibrido ‚Pandorino' augalų. Maži, bet labai saldūs ir skanūs. Hibridas ‚Duricchio' determinantinis, todėl augalus auginome lysvėje lauke. Kadangi vasara buvo šalta, manėme, kad vaisių taip ir neparagausime. Tačiau klydome. Ant augalų susiformavo keturios kekės. Vaisių buvo daugiau, nei tikėjomės. O juk vasara nebuvo palanki pomidorams augti.

Mažai trumpesnis agurkų veislių sąrašas. Jų turime apie 50, tarp jų 3 naujos veislės. Partenokarpinio hibrido ‚Cantara' sėklas praėjusiais metais dovanojome savo pirkėjams ir patys auginome bandyminiame šiltnamyje. Kaip ir tikėjomės, sulaukėme puikių atsiliepimų iš augintojų bei džiaugėmės derliumi šiltnamyje. Kuo ypatingas šis hibridas? Jis sukurtas Olandijoje. Augalai anksti pradeda derėti ir duoda derlių iki pat rudens, kol tinkama temperatūra agurkų vegetacijai. Išaugina mažai trumpų šoninių ūglių, todėl mažiau laiko reikia skirti priežiūrai, ypač šiltnamyje. Vaisiai ryškiai žali, su retais stambiais kauburėliais, tvirti, mažomis sėklinėmis. Naujas olandiškas partenokarpinis hibridas ‚Chaikovskiy' sukurtas auginti visų tipų šiltnamiuose. Augalai išaugina trumpus šoninius ūglius, turi labai stiprią šaknų sistemą, todėl augalai geriau pakelia sausesnius orus ir apsirūpina maistinėmis medžiagomis, gausiai dera visos vegetacijos metu. Vaisiai ryškiai žali, puikios vidinės struktūros, labai skanūs, jauni būna su spygliukais. ‚Burpless Tasty Green' – ankstyvas partenokarpinis hibridas iš Japonijos, augintinas šiltnamiuose ir lauke. Augalai gerai pakelia aukštą temperatūrą, pakenčia drėgmės perteklių. Vaisiai 20–24 cm ilgio, tamsiai žali su retais stambiais kauburėliais, traškiu vidumi. Be naujų asortimento veislių, verta prisiminti ir jau pamėgtus, išbandytus hibridus, kurie tinkami auginti šiltnamyje ir lauke ‚Lenara', ‚Karaoke', ‚Wagner', ‚Kybria', ‚Componist', ‚Liszt', ‚Mirabelle', ‚Merengue', ‚Dirigent', ‚Schubert'. Jei agurkus auginate tik lauke, geriau rekomenduojame rinktis partenokarpinius hibridus ‚Gershwin' ir ‚Puccini' arba lauko hibridus ‚Regal', ‚Faster', ‚Cross Country' ir kitus.

Šiemet siūlome tik vieną, bet tikrai vertą dėmesio naują ridikėlių hibridą ‚Solaris'. Tai labai ankstyvas vokiškas hibridas, tinkamas auginti visą sezoną šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Šakniavaisiai užauga vienodi, stambūs, su plona šaknele, ryškiai raudoni, apvalūs, labai geros vidinės struktūros. Ankstyvam derliui ekomenduojame hibridus ‚Apache', ‚Mondial', ‚Celesta'. Jei liks sėklų, jas galėsite pasisėti vėliau, nes šie hibridai augintini visą sezoną.

Nekaip atrodytų lietuviškas daržas be morkų. Jų sąrašą papildėme keturiomis naujomis veislėmis. ‚Presto' vienas iš labai ankstyvų prancūziškų hibridų. Užauga per 85 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisiai cilindro formos, 18–20 cm ilgio, lygūs, anksti įgauna ryškiai oranžinę spalvą. Pagrindiniam derliui skirti prancūziški hibridai ‚Bolero' ir ‚Soprano'. Užauga per 110–120 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai cilindriški, 18–22 cm ilgio, puikaus skonio, sultingi, tinkami sandėliuoti. Šiek tiek vėliau, per 130–140 dienų nuo sudygimo, subręsta olandiškas hibridas ‚Crofton'. Jo šakniavaisiai gerai auga ir sunkesniuose dirvožemiuose, cilindriški, buku galu, ryškiai oranžiniai, 100–200 g svorio, skanūs, turtingi cukraus, tinkami plauti ir ilgai sandėliuoti. Be naujų, norime priminti ir apie kitus puikius hibridus: ankstyvuosius ‚Triton', ‚Jerada', ‚Napoli', vėlyvesnius ‚Riga' ir ‚Major'.

Kopūstinės daržovės vienos iš sveikiausių maisto produktų. Ant stalo jų verta turėti visus metus. Labai anksti žiedpumpurius krauti pradeda brokoliai ‚Sirtaki'. Tam tereikia 55–60 dienų nuo daigų pasodinimo. Tai vienas iš ankstyviausių prancūziškų hibridų, augintinų lauke ir po priedangomis. Žiedynai plokščiai apvalūs, 0,5–0,6 kg svorio, melsvai žali, tankūs. Asortimente naujas ir labai ankstyvas kopūstas iš Prancūzijos ‚Constable'. Jį galima auginti lauke ir po priedangomis. Traškios kokybiškos gūželės užauga per 53–60 dienų nuo daigų pasodinimo. Kopūstas ‚Bravo' gūžes susuka vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje. Užauga per 80–85 dienas nuo daigų pasodinimo. Jos plokščiai apvalios, 4,5–5 kg svorio, ilgai netrūkinėja. Tinka raugti, nes turi didelį kiekį cukraus ir vitaminų. Vėlyvesniam derliui rekomenduojame jau gerai žinomą hibridą ‚Brigadier', kuris sukurtas rauginimui. Tai vienas iš geriausių hibridų, skirtų perdirbti.

Vos atšilus dirvai sėjami žirniai. Ankstyva sėja apsaugo juos nuo kenkėjų. Anksčiausiai derlių duoda veislė ‚Premium'. Šiek tiek vėliau užauga ‚Avola', ‚Oskar' ir ‚Karina' ankštys. Po jų dera ‚Ambasador', ‚Gloriosa', ‚Kelvedon Wonder' ir ‚Lincoln'. Žirniai ‚Markana' turi mažiau lapų, bet išleidžia daug ūsų, kurie sukimba tarpusavyje, todėl gali augti be atramų. Pačios didžiausios ‚Progress N. 9' ankštys. Ilgiausiai dera vijoklinė veislė ‚Telefon', kurios ūgliai siekia 1,5–2 m. Cukrinių (šparaginių) žirnių veislė ‚Jessy' asortimente nauja. Jų ankštys neturi pergamentinio sluoksnio, todėl valgomos kartu su saldžiomis sėklomis.

Asortimentą papildėme naujomis burokėlių veislėmis. Olandiška veislė ‚Boltardy' labai ankstyva, bet vėliau pasėjus šakniavaisiai tinkami sandėliuoti. Vartojimui subręsta per 65–75 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele, tamsiai raudoni, sultingi. Vidutiniškai vėlyva veislė ‚Bona' sukurta Čekijoje. Užauga per 120 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisių odelė lygi, minkštimas be šviesesnių koncentrinių žiedų, saldus. Tinka sandėliuoti per žiemą. Lapinių burokėlių ‚Bright Yellow' lapkočiai geltoni, tinkami perdirbti. Lapai šiek tiek raukšlėti, žali su geltonomis gyslelėmis. Derlių galima imti po 57 dienų nuo sėjos. Jauni lapai tinka salotoms ruošti.

Šiemet pirkėjams siūlome naujai sukurtą surfinijų tipo petuniją baltais žiedais ‚White Velvet'. Tai dar viena petunijų hibridinė veislė, papildžiusi seriją ‚Velvet'. Tik pernai pradėjome prekiauti žemų petunijų sėklomis ‚Ingrid'. Šis hibridas išsiskiria kremiškai geltonais žiedais su ryškiomis rudomis gyslelėmis. Petunijų ‚Mistral Blue' žiedai tamsiai mėlyni, 8–10 cm skersmens. Labai patrauklūs raudonai rožiniai Naujosios Gvinėjos sprigių ‚Divine Lipstick' žiedai, tamsiai raudoni svyrančių pelargonijų ‚Summer Showers Burgundy' žiedynai. Kalibrachojų ‚Kabloom Paradise Island' granulėse yra 4–6 sėklų mišinys. Todėl šios gėlės pražysta įvairių spalvų žiedais, kurie labai panašūs į petunijų, tik smulkesni. Smulkialapio šlamučio „Silver Mist" pilkai sidabriški lapeliai puikiai dera su visų spalvų gėlėmis. Serenčių „Dune Gold" žiedynai oranžiškai geltoni, 8–10 cm skersmens, labai gražiai atrodo šalia vilnotųjų Pomidorai„CORAZON" soruolių šluotelių.