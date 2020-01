Nuolatos nuomotis poilsio namelius ar sodybas ne kiekvienam tinkama išeitis. Nors trumpalaikėje perspektyvoje tai nėra brangus laisvalaikio praleidimo laikas, tačiau įvertinus keletą ar keliolika metų į priekį besidžiaugiant nuomotomis sodybomis - susidaro solidi suma. Be to nuomojamose patalpose nėra galimybės pasilikti savo namų apyvokos daiktų, higienos reikmenų ar poilsiui skirtų atributų, tad kaskart keliaujant poilsiauti tenka pakuotis daugybę daiktų, krauti juos į automobilį, o grįžus – viską tempti atgal į namus. Vykstant vos vienai nakčiai taip galima pavargti labiau, nei pailsėti.

Taigi ko vertėtų nepamiršti, jei vis tik nusprendėte įsigyti sodybą skirtą poilsiui

Vieta

Vieta yra vienas svarbiausių faktorių renkantis savo poilsio ir laisvalaikio oazę. Tik pagalvokite, jei gyvenate ir dirbate, tarkime, Lietuvos viduryje, Kaune, o sodybą įsigysite kur nors Zarasų rajone? Tikriausiai ilsėtis ten vyksite gerokai rečiau, nei norėtumėte, jei į vieną pusę teks keliauti 2 ar 3 valandas.

Įsigyjant sodybą patartina ieškoti objektų, nuo jūsų gyvenamosios vietos nutolusių tokiu atstumu, kurį galimą įveikti per 1 valandą ar greičiau. Mažiau laiko kelyje leis daugiau laiko skirti savo poilsiui ar kitoms malonioms veikloms. Tai ypač aktualu šeimoms su mažais vaikais.

Taip pat rekomenduojama pasirinkti atokiau nuo pagrindinių kelių esančias sodybas, kad išvengtumėte ne tik automobilių keliamo triukšmo, bet ir dulkių. Sodyboje neretai norima užsiauginti bent šiek tiek savo daržovių, vaisių ar uogų, tad tarša jums tikrai nereikalinga.

Elektra

Skelbimuose yra nemažai parduodamų senų sodybų, kuriose jau kuris laikas niekas negyvena, tad daugumos patogumų nėra, o elektra - jau seniausiai atjungta. Negana to susidursite su pasenusios infrastruktūros problema. Elektra būtina tiek patalpų apšvietimui, tiek šaldytuvui, elektriniam šildytuvui, vandens siurbliui, ar mūsų būtiniausių smulkiosios elektronikos prietaisų - kaip mobilieji telefonai įkrovimui.

Jei jūsų nusižiūrėtoje sodyboje elektros nėra, rekomenduojame pasidomėti koks atstumas yra nuo taško, nuo kurio galėsite ją atsivesti. Kiek kainuos elektros atvedimas apskaičiuoti, bent jau preliminariai, galite pasinaudodami žemiau pateiktoje nuorodoje esančia skaičiuokle:

https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle.html

Vanduo

Be vandens tikrai niekaip. Jei geriamojo vandens galima šiek tiek atsivežti su savimi, tai maisto ruošai ar juo labiau nusiprausti vandenį reikia turėti vietoje. Sunku tikėtis, kad nuošalioje sodyboje turėsite atvestą vandentiekį, tad tuo teks rūpintis patiems. Tam yra du būdai: vandens gręžinys arba šulinys.

Senose sodybose neretai galima rasti ir seną šulinį. Ar šulinyje dar yra vandens patikrinti nesunku, o ar tas vanduo tinkamas gerti būtina pasitikrinti nuodugniau. Daugiau informacijos apie tai rasite valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje (vmvt.lt).

Jei vandens sodyboje nėra - lieka dvi galimybės: šulinio kasimas arba vandens gręžinys.

Pirmasis pasirinkimas yra gerokai pigesnis. Šulinio kasimo kaina preliminariai gali svyruoti maždaug apie 1000 eurų. Žinoma, kaina priklauso nuo gylio, panaudojamų šulinio rentinių skaičiaus ir kitų faktorių, tad tiksliau į šį klausimą gali atsakyti tik tuo užsiimantys specialistai. Į šią kainą įprastai įskaičiuoti šulinio žiedai, kasimo ir montavimo darbai.

Jei nenorite semti vandens kibiru, o turėti tiesiogiai į patalpas atvestą vandens tiekimo sistemą papildomai prireiks dar kelių šimtų eurų vandens siurbliui, vamzdžiams ir kitiems būtiniems darbams. Tokiu būdu užsitikrinsite pastovų vandens tiekimą, galėsite prijungti skalbyklę, naudotis vonia ir dušu.

Vandens gręžinys yra kiek patogesnė alternatyva, taip pat užtikrinanti, kad vanduo nesibaigs net ir per didžiausią sausrą. Tiesa, gręžinio įrengimo kaina bus bent 5-10 kartų didesnė (priklausomai nuo gylio), nei šulinio, tad ši opcija gyvenant ne nuolat, neretai pasirodo gerokai per brangi. Buvęs gajus mitas, kad gręžinio vanduo yra sveikesnis, ne šulinio, jau keletą kartų buvo išsklaidytas. Labai dažnai gręžinio vanduo turi daug geležies, tad reikia statyti nugeležinimo filtrus, kurie taip pat kainuoja pakankamai daug.

Šildymas

Pirmiausiai turite nuspręsti ar planuojamas įsigyti nekilnojamasis turtas bus tik jūsų vasarnamis, ar norėsite ten nuvykti ir šaltuoju metų laiku. Net ir esant 10 laipsnių lauko temperatūrai viduje gali būti drėgna ir šalta, todėl norėsite sušilti.

Jei įsigijote seną sodybą greičiausiai joje rasite krosnį. Labai svarbu patikrinti tiek pačios krosnies, tiek kamino būklę. Jau pirminės apžiūros metu neretai galima pamatyti didesnius įtrūkimus. Jei namas ilgesnį laiką stovėjo negyvenamas, rekomenduojame išsikviesti specialistus, kurie apžiūrėtų krosnį ir kaminą, bei nustatytų tikrąją jų būklę ir tinkamumą naudoti. Gali būti ir taip, kad tiek krosnį, tiek kaminą teks mūryti iš naujo.

Priklausomai nuo sodybos namo ploto ir kambarių išsidėstymo galimos ir nedidelės pastatomos krosnelės, kurios ne tik neužims daug vietos, bet ir suteiks jaukumo.

Galite pasistatyti didesnį židinį, tačiau paprastai jie kainuoja daugiau, o jų įrengimas sudėtingesnis. Įprastai juos renkasi asmenys, kurių stipriai neriboja biudžetas, tačiau norisi tiek jaukumo, tiek patogumo.

Elektriniai šildytuvai ir radiatoriai dar vienas paprastas ir santykinai nebrangus būdas šildytis, jei atvykstate retai. Šie sprendimai ai yra patogūs, kadangi besinaudojant jais neteks tampyti sunkių malkų ir vargti jas kūrenant. Žinoma, norint prišildyti kad ir nedidelį namą - elektros reikės tikrai nemažai, tad turite gerai pasverti kiek dažnai ketinate lankytis ir įsivertinti kiek jums tai kainuos.

Naujos krosnies ir kamino mūrijimo kainas pasakyti sudėtinga, kadangi kiekvienas atvejis skirtingas, tad ir kana gali skirtis labai stipriai. Paprasčiausios malkomis kūrenamos krosnelės kainuoja nuo nepilnai 200 šimtų eurų, o elektrinius šildytuvus ar radiatorius galima įsigyti ir už keliasdešimt eurų.

Vandentiekis

Šie, atrodytų savaime suprantami patogumai yra tikrai nemažiau svarbūs, nei kiti išvardyti aukščiau. Rasti seną sodybą su viduje esančia vonia ir tualetu, tai kaip laimėti loteriją - pasitaiko, bet retai ir tikrai ne kiekvienam. Naujakuriai paprastai pageidauja turėti šiuos pagrindinius patogumus, tad pabandykime paskaičiuoti: dušo kabinai ar voniai įsirengti pirmiausiai reikia užsitikrinti pastovų vandens tiekimą, apie ką jau rašėme aukščiau. Žinoma, čia labai padeda vandens siurbliai, kurie nuolat pumpuoja vandenį ir palaiko stabilią srovę. Pagalvokite – rankomis vandens į tualeto bakelį pilstyti greičiausiai nenorėsite.

Vandens siurblius galima įsigyti nuo maždaug 50-ies eurų, tačiau rekomenduojame negriebti pigiausio, o pasitarti su specialistais. Norint teisingai įsigyti hidroforą reikia žinoti tiek iš kokio gylio vandenį reikės pakelti, tiek kokiu atstumu vandens šaltinis yra nuo namų.

Bendra vandentiekio įrengimo kaina sodyboje, panaudojant vandens siurblius įprastai svyruoja tarp 500-800 eurų. Tokia kaina susidaro įskaičiuojant patį vandens siurblį, medžiagas, tranšėjų kasimą, vamzdžių paklojimą, pamatų pragręžimą, hidroforo pastatymą ir pan.

Žinoma, reikės ir elektrinio momentinio vandens šildytuvo, ar elektrinio boilerio vandens pašildymui – juk nenorėsite praustis po šaltu vandeniu? Momentiniai elektrinai vandens šildytuvai kainuoja nuo maždaug 40 eurų, tuo tarpu didesni elektriniai boileriai kainuos nuo 70 eurų, o jų tūrį galėsite pasirinkti pagal savo poreikius.

Kanalizacija

Turint įrengtą vandens tiekimo sistemą kanalizacijos įrengimas nėra ypatingai sudėtingas. Čia taip pat yra dvi alternatyvos: nuotekų surinkimo talpyklos arba biologiniai nuotekų valymo įrenginiai.

Nuotekų surinkimo talpyklos sumontuojamos po žeme, netoli nuo gyvenamojo pastato, tačiau atokiau nuo šulinio. Nuotekų surinkimo talpyklos turi būti sandarios. Nutekančios nuotekos subėga į talpyklas, o joms prisipildžius reikia kviestis specialią techniką turinčius paslaugų teikėjus, kad nuotekas išsiurbtų ir išvežtų. Dažniausiai montuojamos tada, kai sklype aukštas gruntinis vanduo ir nėra kur išleisti išvalyto vandens iš nuotekų valymo įrenginio.

Nuotekų surinkimo talpyklų įrengimo kaina, kartu su pačia talpykla prasideda maždaug nuo 1000 eurų, labiausiai priklauso nuo norimo tūrio. Šis variantas yra geroka pigesnis, nei sekantis.

Antra alternatyva gerokai patogesnė, tai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Šie įrenginiai leidžia nesukti galvos dėl nuotekų išsiurbimo ir išvežimo, nes pats įrenginys nuotekas išvalo. Nuotekų valymo įrenginio išvalytą vandenį netgi galima pakartotinai panaudoti namų ūkio darbuose, tarkim laistant augalus, ar plaunant automobilį.

Tokiems įrenginiams suteikiamos ilgalaikės garantijos ir paprastai jie tarnauja daugybę metų. Tai patogesnė alternatyva, nei surinkimo talpyklos tad šį būdą gyventojai renkasi dažniau.

Nuotekų valymo įrenginių kaina prasideda nuo 1150 eurų. Bendra nuotekų valymo įrenginio, bei atvežimo ir sumontavimo kaina yra nuo maždaug 1800 eurų. Kaina priklauso nuo nuotekų valymo įrenginio apkrovos, tad kuo daugiau gyventojų ar svečių, tuo daugiau nuotekų ir tuo našesnio įrenginio reikia.

Jei manote, kad apsieisite be įrengtos vonios ir tualeto ir taip sutaupysite, ar nesibodėsite naudotis lauko tualetu primename apie Europos sąjungos direktyvas, kurios yra įpareigojusios Lietuvą tokį „paveldą" išnaikinti. Plačiau apie tai galite pasiskaityti šiame straipsnyje.

Taigi, jei jau tvirtai nusprendėte ieškotis sodybos, rinkdamiesi savo antrus namus atkreipkite dėmesį kuriuos iš patogumų juose jau rasite, o kuriuos reikės įsirengti patiems, nes nuo to priklausys ir išlaidos perkamam turtui pritaikyti pagal jūsų poreikius.

Straipsnis parengtas pagal ©Kasyba.com informaciją.