„Džiaugiamės galėdami nuo šių metų pradžios Lietuvos vairuotojams pasiūlyti naują paslaugą – tarptautinių vairuotojo pažymėjimų išdavimą. Tai – papildomi dokumentai prie nacionalinio vairuotojo pažymėjimo, leisiantys teisėtai vairuoti tokiose šalyse kaip, pavyzdžiui, Japonijoje ar Tailande", – apie naujovę pasakojo „Regitros" generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Išduodami dviejų tipų tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai

Vairuotojai gali užsisakyti dviejų tipų tarptautinius vairuotojo pažymėjimus. Pirmasis galios tose šalyse, kurios yra prisijungusios prie Vienos konvencijos, pavyzdžiui, Izraelyje, Kuboje, o antrasis – prisijungusiose prie Ženevos konvencijos, pavyzdžiui, Australijoje ar Tailande.

Jei vairuotojas vyks ir norės vairuoti tik prie Vienos arba tik prie Ženevos konvencijos prisijungusios šalies, jam bus reikalingas konkrečiai tos konvencijos reikalavimus atitinkantis tarptautinis vairuotojo pažymėjimas.

„Kitaip tariant, jei vyksite į Australiją, kuri prisijungusi tik prie Ženevos konvencijos, Jums bus reikalingas būtent pagal šią konvenciją išduodamas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Vis dėlto, reikėtų pastebėti, kad yra tokių šalių, kurios prisijungusios prie abiejų konvencijų. Tokiu atveju rekomenduojame turėti būtent Vienos konvencijos reikalavimus atitinkantį dokumentą. Žinoma, koks tipas Jums tinkamiausias, visada patars mūsų specialistai", – teigė S. Šuminas.

Beje, jei vairuotojas pageidaus, jis galės užsisakyti abiejų tipų tarptautinius vairuotojo pažymėjimus.

Pastebėtina, kad Vienos konvencijos reikalavimus atitinkantis tarptautinis vairuotojo pažymėjimas galios, iki kol galios nacionalinis vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip trejus metus. Tuo tarpu pagal Ženevos konvenciją išduodamas – vienerius metus. Abiejų tipų tarptautinių vairuotojo pažymėjimų kaina vienoda – 8 Eur.

Kas gali užsisakyti?

Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą galės užsisakyti asmenys, kurie:

• turi Lietuvoje išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

• turi Lietuvoje išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra šalyje, nepriklausančioje ES ar EEE valstybėms;

• turi kitoje ES ar EEE valstybėje išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje (šiais atvejais galima užsisakyti tik Vienos konvencijos reikalavimus atitinkantį tarptautinį vairuotojo pažymėjimą).

Kaip užsisakyti?

Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti atvykus į „Regitros" padalinį. Taupantys savo laiką dėl vizito padalinyje gali užsiregistruoti internetu.

Atvykus reikės pateikti galiojantį asmens dokumentą, o deklaruota gyvenamoji vieta bus patikrinta automatiškai. Tuo atveju, jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, tačiau jis turi kitoje ES ar EEE valstybėje išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą – reikės pateikti ir jį.

Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas bus pagaminamas per 10 darbo dienų. Be to, tam, kad nereikėtų vykti į „Regitrą" atsiimti pagaminto dokumento, rekomenduojama pasinaudoti jo pristatymo į namus paslauga.

„Regitra" primena, kad vairuotojų dalyvavimą tarptautiniame eisme ir vienos valstybės išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą kitose valstybėse reglamentuoja šie pagrindiniai daugiašaliai susitarimai: Kelių eismo konvencija, sudaryta 1949 m. Ženevoje (Ženevos konvencija) ir Kelių eismo konvencija, sudaryta 1968 m. Vienoje (Vienos konvencija).

„Lietuva ilgą laiką buvo prisijungusi tik prie Vienos konvencijos. Tai reiškė, kad tos šalys, kurios buvo prisijungusios tik prie Ženevos konvencijos, lietuviškų vairuotojo pažymėjimų nebuvo įsipareigojusios pripažinti. Tačiau džiugu, jog 2019 m. tapome 98-ąja valstybe, prisijungusia ir prie pastarosios konvencijos, nes Lietuvai prisijungus prie abiejų minėtų konvencijų, tapo tikslinga pradėti rengti tarptautinių vairuotojo pažymėjimų projektą", – sakė „Regitros" generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

„Regitros" inf.