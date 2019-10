Nelaimės ir nuostoliai, kaip sako liaudies išmintis, po vieną nevaikšto. Neaplenkia jie ir Aukštaitijos gyventojų – per devynis šių metų mėnesius draudimo bendrovė BTA čia užfiksavo per 6 700 būsto, turto bei automobilių suniokojimo atvejų. Už juos BTA gyventojams atlygino 3,7 mln. eurų nuostolių. Po šiais skaičiais slepiasi skaudžios nelaimės, įvykusios ne tik didžiuosiuose Aukštaitijos miestuose, bet ir Ukmergės, Kėdainių, Rokiškio, Kaišiadorių, Radviliškio, Anykščių, Biržų bei kituose rajonuose. Vien Utenos mieste ir rajone dėl žalos atlyginimo į BTA kreipėsi 181 gyventojas, bendra jų patirtų nuostolių suma siekė beveik 80 tūkst. eurų.

Dominuoja automobiliai, stiprėja gamtos stichijos

„80 proc. Aukštaitijoje užfiksuotų draudimo įvykių susiję su transporto priemonių apgadinimais. Šiame regione atlyginome daugiau nei 3 000 žalų pagal vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, per 2 500 žalų – pagal KASKO draudimą. Tačiau šiemet labai dažni buvo ir būsto, buitinės technikos ar specialios įrangos sugadinimo atvejai", – sakė draudimo bendrovės BTA Žalų reguliavimo departamento direktorė Karolina Karpova.

Gyventojų turto šiemet negailėjo ir gamta – vasarą tropinius karščius keitusios liūtys, žaibai ir vėtros pridarė nuostolių ne tik ūkininkams. Gamtos jėgų nulemtų įvykių šiųmetę vasarą BTA užfiksavo penktadaliu daugiau nei pernai.

„Pasitaikė itin skaudžių atvejų, kai dėl vasaros liūčių ir krušų žmonės tiesiogine to žodžio prasme liko be stogo. Draudimo išmokos tokiais atvejais šeimoms tampa rimta paspirtimi – padeda atsitiesti finansiškai, pasijausti saugiau. Tačiau nelaimės atneša ne tik finansinę žalą – suniokotas turtas reiškia stresą, papildomas laiko sąnaudas remontuojant ar įsigyjant naują turtą. Todėl visada gyventojus raginame būti atidžius, maksimaliai rūpintis kilnojamojo bei nekilnojamojo turto apsauga", – sakė K. Karpova.

Labiausiai bijoma vagysčių ir gaisrų

BTA inicijuotų tyrimų duomenimis, gyventojai iš visų galimų nelaimių labiausiai baiminasi vagysčių, gaisrų bei eismo įvykių. „Spinter tyrimų" atlikta apklausa parodė, kad 72 proc. gyventojų transporto avarija sukeltų didžiulį stresą, o 71 proc. žmonių didžiulių išgyvenimų patirtų vagystės atveju. Ilgesniam laikui palikę namus 51 proc. gyventojų nerimauja dėl galimo įsilaužimo, 49 proc. – dėl gaisro.

Šaltuoju sezonu – ugnies rizika

„Natūralu, kad labiausiai bijome to, kas, regis, mažiausiai priklauso nuo mūsų pačių. Nors vagių ar kitų piktadarių elgesį prognozuoti sunku, tinkama būsto apsauga, signalizacija ar tiesiog bendruomeniška kaimynystė net ir vagysčių atvejais dažnai padeda sumažinti nuostolius. Užkirsti kelią dažnai galime ir gaisrui, prieš tai tinkamai pasirūpinę šildymo įrenginių, inžinerinių sistemų, kaminų priežiūra – tai ypač svarbu šiuo metu, šildymo sezono pradžioje", – sakė BTA departamento vadovė.

Pasak BTA atstovės, tinkamai rūpinantis būsto, automobilių ar kito turto apsauga vis dėlto būtina neužmiršti ir draudimo – nelaimės atveju draudimo išmoka padeda atsitiesti bent finansiškai.

„Per devynis šių metų mėnesius dėl patirtų žalų į mus kreipėsi beveik 17 tūkst. šalies gyventojų, kuriems jau išmokėjome beveik 10 mln. eurų. Utenos miesto ir rajono gyventojus mielai kviečiame užsukti į BTA atstovybę, kur padėsime pasirūpinti finansine automobilio, būsto ar kito turto apsauga", – sakė BTA ekspertė.

BTA inf.