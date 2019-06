Vienu garbingiausių apdovanojimų aplinkosaugininkų bendruomenėje – Viktoro Bergo premija –įvertintas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys.

Šiemetinę Juozo Virbicko premiją už žuvų išteklių tyrimus ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimą pelnė Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Tomas Virbickas.

Išskirtiniu Aplinkos ministerijos apdovanojimu –„Garbės ženklu" – pažymėti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologės Marijos Jankauskienės ir Aplinkos apsaugos departamento Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausiojo specialisto Kazio Mikalausko nuopelnai.

Ženklu „Už visuomeninę veiklą" pagerbtas žinomas gamtininkas, rašytojas ir fotografas Selemonas Paltanavičius. Šis ženklas taip pat įteiktas UAB „Ignalinos butų ūkis" vyriausiajam inžinieriui Aleksandrui Dolgovui.

Geriausiais aplinkos apsaugos inspektoriais šiemet paskelbti ir apdovanoti šie Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai: Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas Tomas Godvaiša, Utenos valdybos Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Almantas Vaičiūnas ir Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė Jadzė Lukšaitė.

Šventės metu pagerbti ir visuomenės atstovai – aktyviausi aplinkosauginių pilietinių akcijų iniciatoriai. Jiems įteiktos gervių, kurios jau yra tapusios neoficialiu mūsų gamtosaugos simboliu, skulptūrėlės. Klaipėdos miesto vietos bendruomenių asociacija apdovanota už atkaklumą ginant teisę į į švarią bei sveiką aplinką, o advokatas Saulius Dambrauskas – už lyderystę saugant miestų žaliąsias erdves ir reikšmingą asmeninį indėlį atliekant visuomeninę kontrolę.

Ministras Kęstutis Mažeika Pasaulinės aplinkos dienos proga už gerus tarnybos rezultatus pareiškė padėkas ir jas įteikė daugiau kaip dvidešimčiai Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojų:

Aušrai Balsytei – Aplinkos ministerijos (AM) Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausiajai specialistei,

Dainorai Bernotavičienei – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM (VTPSI) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus patarėjai,

Česlovui Blažiui – Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus miškotvarkos inžinieriui,

Linai Čeičytei – AM Klimato kaitos valdymo grupės patarėjai,

Linai Daniūnienei – VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra" (BETA) Projektų įgyvendinimo skyriaus specialistei,

Ramūnui Dulinskiui – Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui,

Mariui Gecevičiui – VTPSI Informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjui,

Vytautui Antanui Januškai – Lietuvos geologijos tarnybos prie AM Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vedėjui,

Danguolei Kazlauskienei – Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vedėjai,

Petrui Kutulskui – VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Šalčininkų regioninio padalinio Panerių girininkijos girininkui,

Ritai Liepaitei – AM ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicijų planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

Neringai Liudavičienei – AM Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos projektų ir registro skyriaus patarėjai,

Linai Marmaitei – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Edukacinio skyriaus vedėjai,

Indrei Mažeikienei – AM Administravimo departamento Organizacijos vystymo ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei,

Elmutui Mikaičiui – VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyresniajam specialistui,

Dariui Mikalajūnui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM (LHMT) Stebėjimų departamento Matavimų technikos skyriaus vyriausiajam specialistui,

Linai Mikuckienei – AM Administravimo departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiajai specialistei,

Kęstučiui Mikulskui – VMU Trakų regioninio padalinio Ropėjų girininkijos girininkui,

Kristinai Misikonienei – AAA Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

Orintai Naudžiūnei – AM ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vyriausiajai specialistei,

Edvardui Petrauskui – BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjui,

Tomui Ragaišiui – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui,

Liudmilai Seigo – LHMT Stebėjimų departamento Aviacinių stebėjimų skyriaus vyriausiajai technikei,

Gintautui Sventickui – VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjui,

Vitalijai Šukytei – VTPSI Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorei,

Dianai Urbonei – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM Teisės ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei,

Laurai Zukei – AM Atliekų politikos grupės vyriausiajai patarėjai.

Aplinkos ministerijos inf.