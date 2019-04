Utenoje atidarytas „Ermitažas“, į kurį investuoti 3 milijonai eurų

Aktyvi tinklo plėtra prasidėjo dar 2018 m. rugsėjį ir per tą laiką duris atvėrė dar dvi „Ermitažo" parduotuvės – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvėje, ir Kaune, Pramonės prospekte.

„Per mažiau nei metus atidarome trečią naują parduotuvę – tai jau devinta parduotuvė Lietuvoje „Ermitažo" pavadinimu. Tikimasi, kad naujoji parduotuvė bus ypač perspektyvi ir paklausi tarp pirkėjų dėl naujo formato, patogios lokacijos, geros kaimynystės ir pačioje prekybos vietoje parinktų ir pritaikytų sprendimų", – sakė UAB „Ermitažas" generalinis direktorius Gediminas Mickėnas.

Parduotuvės Utenoje lokacija parinkta neatsitiktinai, ji įsikūrė pagrindinėje Utenos dalyje, yra lengvai pastebima ir pasiekiama iš visų aplinkinių gatvių – J. Basanavičiaus g., Vaižganto g., Pušynėlio g. ir Pramonės g. Be to, tame pačiame pastate veikia ir parduotuvė „Maxima".

Naujoje 4 200 kv. metrų parduotuvėje asortimentas viršija 20 tūkst. skirtingų prekių. „Pagal plotą tai viena didžiausių vidutinio „Ermitažo" formato parduotuvių – čia pagrindinė salė, statybinių prekių salė bei lauko augalų ir sodo–daržo prekių salės yra didesnės nei kituose miestuose. Tokio vidutinio formato tinklo parduotuvės jau kurį laiką sėkmingai veikia ir yra itin pamėgtos pirkėjų Jonavoje, Ukmergėje ir Mažeikiuose", – dėmesį atkreipė G. Mickėnas.

Prioritetas – apsipirkimo patirtis

Utenos „Ermitažas" įrengtas pagal naują koncepciją, kurios tikslas – užtikrinti malonią aplinką visiems pirkėjams. Pasak G. Mickėno, asortimentas parinktas pagal vartotojų poreikius, be to, parduotuvėje sukurtas aiškus ir patogus skyrių išdėstymas, kurį papildo navigacija, prekių ir skyrių užrašai, kad užsukusiems pirkėjams būtų lengva susiorientuoti tarp apdailos, statybinių, sodo ir kitų namų dekoravimo prekių.

Klientai parduotuvėje pasitinkami didele akcine zona bei erdvia, šviesia, stogu dengta lauko oranžerija, kuri matoma nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Natūralios šviesos pripildytoje oranžerijoje yra bene didžiausia Utenoje augalų, gėlių daigų gausa, taip pat čia pirkėjai ras būtiniausių sodo ir daržo įrankių bei sodo technikos prekių.

Ne mažiau dėmesio buvo skiriama parduotuvėje įrengiant specialią Dažų laboratoriją, kurioje Utenos gyventojai galės lengvai ir greitai pasirinkti norimą spalvą ar atspalvį, dažai bus greitai sumaišyti su reikiamais pigmentais ir paruošti naudoti.

Reikiamas prekes ras kiekvienas

G. Mickėno teigimu, reikiamas prekes šioje parduotuvėje suras kiekvienas – tiek meistras profesionalas, tiek mėgėjas, taip pat namus ir jų aplinką norintis atnaujinti ar papuošti paprastas žmogus.

Naujoje parduotuvėje Utenoje pristatomas itin platus keraminių ir akmens masių plytelių bei mozaikų pasirinkimas, aukštos kokybės laminuotos grindys ir parketlentės, visame pasaulyje pripažinti elektriniai ir akumuliatoriniai darbo įrankiai. Čia yra visi namams reikiami apšvietimo sprendimai, dekoravimo elementai, didelis tvarkymo ir buitinių prekių, technikos pasirinkimas.

Verslo segmento pirkėjus naujoje parduotuvėje aptarnaus didmeninės prekybos atstovai, kurie nuo pirmųjų dienų palaiko glaudžius, sėkmingo verslo politika pagrįstus santykius. Pirkėjai gali apžiūrėti prekybos vietoje esančias prekes, suderinti pirkimo sąlygas. Visiems pirkėjams sudaroma galimybė prekes užsakyti pagal specialų užsakymą.

Laikraščio „Utenos diena" ir „Ermitažo" inf.

Vytauto Ridiko nuotr.