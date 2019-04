Utenos apskrities gyventojų sąskaitas įplaukia pirmosios pinigų sumos

Panevėžio AVMI pažymi, kad nuo trečiadienio pavedimai į gyventojų sąskaitas bus atliekami kiekvieną darbo dieną, atsižvelgiant į savivaldybių biudžetų pajamas. Susidariusias permokas visiems pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvata VMI grąžins iki liepos 31 d.

Mokesčio permoka grąžinama tada, kai gyventojas yra pateikęs ar patikslinęs visas privalomas ankstesnių metų pajamų deklaracijas, nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas. Pažymėtina, jog VMI vis dar sulaukia patikslintų duomenų iš trečiųjų šaltinių (Lietuvos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų, gyvybės draudimo bendrovių, aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo ir kt. įstaigų) apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti sumokėtas palūkanas, įmokas už studijas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas bei gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus ir kt. Dėl to deklaracijas jau pateikę gyventojai turėtų pasitikrinti, ar jų preliminarios deklaracijos nėra atnaujintos, ar trečiųjų asmenų VMI pateiktų duomenų pažymoje yra naujų duomenų ir ar jie visi perkelti į naujai suformuotą preliminarią pajamų deklaraciją. Nustačius, kad ne visi duomenys buvo deklaruoti, reikėtų pateikti patikslintą deklaraciją. Tą galima padaryti paprastai - prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Panevėžio AVMI primena, kad pajamų deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti tie gyventojai, kurie pernai vykdė įregistruotą individualią veiklą, turėjo verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei negavo pajamų), pardavė tris metus neišlaikytą nuosavybėje transporto priemonę ar dešimt metų neišlaikytą nuosavybėje nekilnojamąjį turtą, gavo nuomos pajamų iš gyventojų, bet kokių pajamų iš užsienio valstybės ir pan.

Deklaruoti pajamas turi ir tie gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio, arba norintys susigrąžinti permoką dėl pritaikyto ne viso NPD. Kaip ir kasmet, deklaruoti pajamas taip pat turi gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl jų ar jų sutuoktinių užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių.

Naujausiais duomenimis, nuo metų pradžios už visus mokestinius laikotarpius Utenos apskrityje iš viso gauta apie 44 tūkst. pajamų ir 2,7 tūkst. turto deklaracijų, prašymų skirti dalį pajamų mokesčio paramai – 4,7 tūkst. Nuo metų pradžios už visus mokestinius laikotarpius pajamų deklaracijas pateikė daugiau nei 37 tūkst. gyventojų. Daugiau nei 23 tūkst. Utenos apskrities gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina GPM suma, jiems bus grąžinta beveik 4 mln. eurų. Apie 8 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM suma, jie turės sumokėti 2,2 mln. eurų GPM.

Panevėžio AVMI inf.