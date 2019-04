Pensijų kaupimas įsibėgėja – ką vertėtų žinoti

Kai kurie sprendimą jau priėmė – vieni pasirinko kaupti toliau, kiti apsisprendė mokėti didesnes įmokas į savo pensijų kaupimo sąskaitas, treti nutarė sustabdyti tolesnį įmokų mokėjimą, dar kiti nusprendė iš kaupimo sistemos pasitraukti.

Yra dar daugiau nei du mėnesiai apsispręsti, kaip taupyti senatvei. Dažnai užduodami klausimai – ar kaupti antros pakopos pensijų fonduose apsimoka, kuo antra pakopa skiriasi nuo trečios, kaip bus galima savo sukauptus pinigus pasiimti senatvėje.

Štai Jums atsakymai į šiuos dažnai užduodamus klausimus:

Kiek pinigų sukaupiau ir ar vertėjo?

„Sodra" į gyventojų pensijų kaupimo sąskaitas už sausį ir vasarį jau pervedė gyventojų įmokas ir valstybės paskatas. Iš viso už du mėnesius gyventojų pensijų kaupimo sąskaitas papildė daugiau nei 67 mln. eurų – maždaug 7 milijonais eurų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Iš jų beveik trečdalį – 20 milijonų eurų – sudaro paskata kaupiantiems gyventojams iš valstybės biudžeto. Tiek gyventojų pensijų kaupimo sąskaitos pasipildė vien šiemet.

Kiekvienas kaupimo dalyvis šiai dienai sukauptą sumą gali sužinoti savo kaupimo bendrovėje. „Sodra" siūlo pasižiūrėti, kiek pinigų buvo pervesta į gyventojo asmeninę pensijų kaupimo sąskaitą ir palyginti, ar sukaupta suma yra didesnė nei pervestų įmokų vertė.

Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės „Sodros" gyventojui gyventojai.sodra.lt. Reikia pasirinkti skiltį „Suvestinės"  Nauja suvestinė  REP.11 „Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos"  pasirinkite dominantį laikotarpį ir spauskite „Formuoti".

Kai suvestinė bus suformuota, spauskite „Peržiūrėti". Jums bus pateikta detali išklotinė, kuriais metais kiek lėšų ir iš kokio šaltinio („Sodros" įmokos dalis; dalyvio įmokos; valstybės lėšomis mokamos papildomos įmokos) įmokų pervesta ir kokia suma iš viso nukeliavo į Jūsų pensijų kaupimo sąskaitą.

Palyginkite šią sumą su sukauptomis lėšomis. Taip matysite, kiek per visą laikotarpį pasikeitė Jūsų įnešta suma, jau įvertinus visus administravimo mokesčius ir investavimo grąžą.

Kur labiau apsimoka kaupti – antroje ar trečioje pakopoje?

Pirmiausia, svarbu, kad suprantate, jog atsidėti pinigų senatvės pensijai yra svarbu. Kokį taupymo ir investavimo būdą pasirinksite – Jūsų valia.

Valstybė skatina gyventojus kaupti antroje pakopoje siekdama užtikrinti kuo palankesnes sąlygas: griežtai reguliuojama pensijų kaupimo bendrovių kainodara. Nuo šių metų taikomi atskaitymai negali viršyti 0,8 proc., o nuo 2021 metų – negalės būti didesni nei 0,5 proc. fonde sukauptos sumos.

Palyginti, trečios pakopos pensijų fonduose taikomos administravimo išlaidos nėra ribojamos ir dažnai yra gerokai didesnės. Jeigu Jums svarbu, kiek kainuoja investavimas – tuomet į administravimo išlaidų eilutę atsižvelgti verta. Juolab per keliasdešimt metų net ir 1 proc. skirtumas gali sudaryti ženklią pinigų sumą.

Be to, valstybė antros pakopos pensijų dalyviams, pasirinkusiems mokėti 3 proc. įmokas nuo savo darbo užmokesčio, kiekvieną mėnesį skiria 1,5 proc. paskatą. Reiškia, jeigu uždirbate vidutinį atlyginimą, valstybė duoda netgi trečdalį sumos, o uždirbant minimalią algą valstybė į pensijų kaupimo sąskaitą perveda tiek pat, kiek pats gyventojas – taigi, dalyvio pervesta suma, galima sakyti, padvigubėja.

Kaupti trečioje pakopoje taip pat yra paskatų – deklaruojant pajamas galima susigrąžinti 20 proc. gyventojų pajamų mokestį nuo sumokėtų įmokų.

Kas tas anuitetas ir kodėl reikės jį įsigyti?

Jeigu žmogaus paklaustume, kokią pensiją jis norėtų gauti, greičiausiai išgirstume atsakymą – 700, 1000, o gal ir 1500 eurų. Bet tai suprantama kaip pinigų suma, senatvėje gaunama kiekvieną mėnesį tol, kol reikės.

Valstybė siekia, kad gyventojai senatvėje gautų didesnes pensijas, siūlydama kuo palankesnes sąlygas taupyti ir kaupimo dalyviams pridėdama pinigų iš valstybės biudžeto. Antroji pakopa yra pensijų sistemos dalis ir jos tikslas, kad žmogus gautų didesnę pensiją – daugiau pinigų kiekvieną mėnesį. Anuitetas yra paslauga, kuri iš sukauptos sumos užtikrina kasmėnesines išmokas žmogui iki gyvos galvos.

Sukaupta suma lems, kokio dydžio išmoka bus mokama papildomai prie „Sodros" senatvės pensijos. Apskaičiuoti apytikrę mėnesinę anuiteto išmoką galima paprastai – sukauptą sumą padalinkite iš 20 metų po 12 mėnesių. Maždaug tiek laiko vidutiniškai pensiją gauna Lietuvos gyventojai.

Svarbu žinoti, kad nesulaukus senatvės pensijos amžiaus visa pensijų kaupimo sąskaitoje esanti suma atitenka paveldėtojams. O sulaukus pensijos, žmogus gali pasirinkti atidėtąjį anuitetą, kurio didžioji dalis yra paveldima, jeigu žmogus senatvėje gyventų trumpiau nei vidutiniškai.

SODROS inf.