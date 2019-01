Nuo rugsėjo 1 dienos mokykloms numatyta daugiau lėšų

„Mažėjant mokinių klasėse, mokinio krepšelis nebėra tinkamiausias finansavimo būdas, jis nebeatitinka mokyklų poreikių, ugdymas netolygiai finansuojamas mieste ir kaime. Nauja metodika orientuota į skirtingų mokyklų ugdymosi reikmes, kad jos gautų pakankamai lėšų ir užtikrintų mokiniams kokybišką ugdymą ir švietimo pagalbą, kad mažėtų per ilgą laiką susiformavę mokymosi pasiekimų netolygumai", - sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Nuo rugsėjo 1 d. lėšos mokinių ugdymui, kurios sudaro apie 77 proc. mokymo lėšų, mokykloms bus skaičiuojamos ne pagal kiekvieną mokinį, kaip buvo iki šiol, bet pagal klasių dydį ir skaičių. Mokykloms, nepriklausomai nuo jų dydžio ar gyvenamosios vietovės, bus skiriamas ugdymo planui įgyvendinti būtinas finansavimas, leisiantis užtikrinti kokybišką ugdymą. Bus užtikrintas tolygesnis ugdymo finansavimas – tai prisidės ir prie mokymosi rezultatų skirtumų mažinimo.

Lėšos kitoms reikmėms (pvz., mokytojų kvalifikacijai, vadovėliams, mokinių pažintinei veiklai, švietimo pagalbai, mokyklų administravimui) bus skiriamos pagal kiekvieną mokinį – jos sudaro apie 23 proc. mokymo lėšų.

20 proc. visos valstybės skiriamos dotacijos mokykloms paskirstys jų steigėjos – savivaldybės. Didžiąją dalį šios sumos sudaro lėšos ugdymo administravimui ir valdymui, taip pat švietimo pagalbai organizuoti.

Visos švietimo pagalbai – psichologinei, specialiajai pedagoginei ir pan. - skirtos lėšos privalės būti naudojamos tik šiam tikslui, savivaldybė jas paskirstys švietimo įstaigoms tikslingai pagal poreikį, organizuos lanksčius pagalbos teikimo būdus, kad pagalba pasiektų kiekvieną mokinį. Nauja tvarka numato paprastą ir aiškų šių lėšų apskaičiavimą – tai leis geriau įvertinti, ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.

Taip pat numatyta lėšų dalis savivaldybėms ugdymo finansavimo skirtumams tarp mokyklų mažinti, kad nebebūtų perskirstoma lėšas atimant iš vienų mokyklų ir skiriant kitoms, kaip buvo iki šiol. Didesni kai kurių mokyklų finansavimo poreikiai nebebus dengiami kitų mokyklų sąskaita.

Nuo rugsėjo 1 d. mokykloms finansuoti pagal naują modelį prie jau 2018 m. skirtų 611 mln. Eur papildomai numatyta 5,4 mln. Eur, taip pat bus įskaičiuota dar 17,4 mln. Eur etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui finansuoti. Šie 22,8 mln. bus skirti šių metų 4 paskutiniams mėnesiams. Kitąmet šiems pakeitimams planuojama skirti dar papildomai 60 mln. Eur. Be to, kitiems mokslo metams be jau minėtų lėšų numatoma skirti papildomai apie 11 mln. Eur tikslinių lėšų mokykloms, mokinių pasiekimų gerinimui („kokybės krepšeliui").

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.