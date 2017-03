AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė uždirbo 1,2 mln. Eur pelno iki mokesčių

AB „Utenos trikotažas" 2016 m. uždirbo 0,7 mln. Eur ikimokestinio pelno, kai 2015 m. buvo fiksuojamas 0,2 mln. Eur nuostolis prieš mokesčius. Bendrovė uždirbo 1,4 mln. Eur EBITDA, t. y. beveik tris kartus daugiau nei 2015 m., kai bendrovės EBITDA siekė 0,5 mln. eurų.

Konsoliduoti grupės pardavimai 2016 m., lyginant su metais prieš tai, augo 20,4 proc. ir pasiekė 22,8 mln. eurų. Bendrovės „Utenos trikotažas" pardavimai per praėjusius metus pasiekė 19,6 mln. Eur, kai tuo pačiu metu 2015 m. jie sudarė 16,0 mln. eurų.

Pagrindinė gerėjančių pelningumo rodiklių priežastis – reikšmingai augusios bendrovės ir grupės veiklos apimtys. Prie grupės veiklos rezultatų prisidėjo bendrovė „Šatrija", kurios pardavimai praėjusiais metais augo 16 proc., o bendrovės uždirbtas ikimokestinis pelnas siekė 0,4 mln. eurų. Bendrovės „Utenos trikotažas" pardavimų apimtys 2016 m. augo 22,5 procentų. Augimą pavyko pasiekti visuose pagrindiniuose pardavimų regionuose: vokiškai kalbančiose šalyse (Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje – DACH), Skandinavijoje (Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje), Lietuvoje ir kitur.

Didžiausias – DACH – regionas augo 6,2 proc., čia sugeneruota 42,9 proc. visų bendrovės pardavimų. Naujai pritrauktų klientų dėka 44,8 proc. augo pardavimai Skandinavijoje – šio regiono pardavimai sudarė 26,2 proc. visų bendrovės pardavimų. Lietuvoje pardavimai augo 54,3 proc., juos paskatino nuosavų prekinių ženklų UTENOS ir ABOUT bei užsakomųjų gaminių pardavimai. Pardavimai Lietuvoje sudarė 21,9 proc. visų bendrovės pardavimų apimties.

„2017 m. tikimės išlaikyti dviženklį pardavimų augimo tempą. Naujų, inovatyvių medžiagų kūrimas ir gamyba išlieka vienu pagrindinių bendrovės prioritetų. Be to, šiemet „Utenos trikotažas" prisijungė prie „Greenpeace" inicijuotos „Detox" iniciatyvos, kuria patvirtina savo įsipareigojimą vykdyti ekologišką ir švarią gamybą. Klientai vis labiau vertina gaminių ir gamybos procesų poveikį aplinkai ir žmogui, todėl bendrovės strategijoje daug dėmesio skiriama ir šiai sričiai", – sakė „Utenos trikotažo" generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.

„Naujų klientų pritraukimas ir nuosavų prekinių ženklų vystymas turėtų tapti pagrindiniais tolimesnio augimo varikliais. Praėjusiais metais atnaujintas UTENOS prekinis ženklas sulaukė nemažo partnerių ir vartotojų dėmesio Lietuvos rinkoje. Metų pabaigoje prasidėjusi prekybos taškų plėtra, tikimės, ir šiemet didins mūsų gaminamos produkcijos prieinamumą ir prisidės prie pardavimų augimo", – pridūrė A. Šabūnas.

„Utenos trikotažas" yra didžiausia ir viena moderniausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje, 2017 m. minėsianti veiklos 50 metų jubiliejų.

AB „Utenos trikotažas" inf.