Vasaros sezono metu gyvename aktyviau nei įprastai – plaukiame baidarėmis, einame į žygius ar leidžiame laiką prie ežero. Tokiomis aktyviomis dienomis gali prireikti ir daugiau mobiliojo interneto duomenų.

Gera naujiena – šiuo metu neribotus gigabaitus duomenų parai galima užsisakyti vos už 3 Eur. Papildomus duomenis užsakyti labai paprasta – prisijunkite prie mobiliojo tinklo, eikite į www.narsyk.tele2.lt arba į „Tele2" savitarną ir užsisakykite vienkartinį neribotų GB parai paketą vos per kelias sekundes.

Neriboti duomenys parai įsigalios iškart juos užsakius. Be to, iš suteiktų duomenų 1,42 GB galios ir Europos Sąjungos šalyse.



„Tele2 Laisvas internetas" – veikia ten, kur esate Jūs

Tiems, kurie ieško kokybiško interneto namams, sodybai ar kelionei, rekomenduojame išbandyti „Tele2 Laisvo interneto" paslaugą. Ji ypatinga tuo, kad ja naudotis labai paprasta, o įdiegimui nereikia jokių kabelių ar meistrų.

„Laisvas internetas" nėra pririštas prie gyvenamosios vietos adreso ir veikia bet kuriuose namuose – ten, kur tik galite rasti rozetę. Paslauga veikia net 99 proc. Lietuvos teritorijos, tad interneto modemą galite pasiimti su savimi ir prie jo prijungti daug skirtingų išmaniųjų įrenginių.

„Tele2 Laisvą internetą" su 12 ar 24 mėn. sutartimi galima užsisakyti vos nuo 4,90 Eur per mėn. Siūloma rinktis iš 25 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB ir neribotų gigabaitų duomenų planų pagal poreikį. Taip pat šiuo metu taikoma speciali akcija – įsigijus bet kurį „Laisvo interneto" planą, pirmą mėnesį duomenys bus neriboti.

„Tele2 Laisvo interneto" pasiūlymas dar geresnėmis sąlygomis galioja „Tele2" klientams, turintiems 1 ir daugiau pokalbių planų vieno vartotojo vardu, o nuolaidos dydis priklauso nuo turimų numerių skaičiaus. Pasiūlymas galioja pasirašant 24 mėn. sutartį kartu su įranga (modemu, kompiuteriu arba planšete).



Didysis „iPhone" telefonų išpardavimas

Jei seniai svajojate įsigyti „iPhone" išmanųjį telefoną – dabar puikus metas tai padaryti. Šiuo metu įvairiems „Apple" telefonų modeliams taikomos ypatingos nuolaidos.

Didžiausia nuolaida taikoma prabangaus dizaino 64 GB atminties „iPhone XS" modeliui, kuris išsiskiria ryškiu ir dideliu 5,8 colio „Super Retina" ekranu, dviguba aukštos kokybės kamera ir pažangiu „A12 Bionic" lustu. Išmanusis pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno korpuso, atsparus vandeniui bei dulkėms. Taip pat čia veikia ir „Face ID" veido atpažinimo technologija.

Sutaupyti galite ir įsigydami populiarųjį „iPhone 7" modelį su 32 GB vidine atmintimi. Šis išmanusis vertinamas dėl savo funkcionalumo, patvarios baterijos ir stilingo, elegantiško dizaino. Telefonas pasižymi ir ypač daug šviesos praleidžiančia 12 MP kamera, kuri padės daryti ryškias ir detalias nuotraukas.

Be šių modelių, nuolaidos taikomos ir „iPhone XR", „iPhone 8", „iPhone 8 Plus" ir kitų gamintojų išmaniesiems telefonams.

Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujančius įrenginių modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2" salonuose ar paskambinus 117.

Telefonams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti.



