Utenos regione darbus pradeda UAB „Gedarta“

UAB „Gedarta“ – inžinerinių sistemų rangovas, įsikūręs 2007 metais. Per beveik 12 gyvavimo metų įmonės specialistai patirties sėmėsi ne tik Lietuvoje, tačiau atliko inžinerinių sistemų projektavimo bei montavimo darbus užsienyje: Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje. UAB „Gedarta“ per savo gyvavimą sumontavo daugiau 150 šilumos siurblių oras-vanduo, daugiau nei 1 500 rekuperatorių ir daugiau nei 4 000 kondicionierių. Neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Per gyvavimo laikotarpį teko ne kartą klysti, bet kas svarbiausia, iš tų klaidų pasimokyti, tuo pačiu žengiant nuolatos pirmyn.