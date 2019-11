„Utenos trikotažas“ skaičiuoja milijoninį pelną

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,6 mln. Eur ikimokestinio pelno, pardavimus augino 26,1 proc.

Didžiausia Vidurio ir Rytų Europos tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas" per pirmąjį šių metų pusmetį pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 14,6 mln. Eur, t. y. 26,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017 metais. Bendrovės „Utenos trikotažas" pajamos pirmąjį 2018 m. pusmetį siekė 13,0 mln. Eur, lyginant su tuo pačiu metu pernai, jos augo 32,3 proc.