„Juventus“ krepšininkai dabar galės plačiai šypsotis

Viskas – plačiai ir sveikai šypsenai

Kaip pasakojo čia dirbantis gydytojas odontologas burnos chirurgas Avi Kuperschlag, šiuo metu Klinikoje visas odontologijos paslaugas teikia vien aukštos kvalifikacijos specialistai, ne tik baigę mokslus aukštosiose mokyklose, bet ir tobulinę savo įgūdžius įvairiuose kursuose. Klinikoje dantų kanalus gydo gydytoja endodontologė Miglė Mackevičiūtė, dantis protezuoja gydytoja odontologė Dovilė Džekčioriūtė, profesionalią burnos higieną atlieka patyrusi higienistė Aurelija Motiejūnienė.

Anot A. Kuperschlag, Klinika viena iš nedaugelio Utenoje dantų kanalus gydo mikroskopu. Pašnekovo teigimu, tokį gydymą galima taikyti vos ne kiekvienu atveju – tuomet kanalų tvarkymas yra kur kas kokybiškesnis ir tikslesnis, juk gali būti taip, kad plika akimi liks nepastebėtas vienas kanalas ar pan. Kiti gydytojai odontologai gydo ir protezuoja su optika, tai, pasak gydytojo, leidžia atlikti minimaliai invazines procedūras burnoje.

Dar viena ypatinga paslauga, kurią teikia Klinika, dantų laminatės – ant minimaliai nušlifuoto danties priklijuojama plonytė porcelianinė plokštelė ir taip maždaug per kelias savaites išsprendžiamos neįprastos formos, nesveikos spalvos dantų problemos ar atstatomi lūžę dantys.

Klinikoje taip pat naudojama dantų atkūrimo ant keturių arba ant šešių implantų technologija bei inovatyvi metodika, vadinama PRF (Platelet Rich Fibrin), arba trombocitais praturtintas fibrinas (kraujo plazma), ši metodika padeda greičiau sugyti žaizdoms po operacijų ir kitų chirurginių intervencijų.

Sportininkams burnos sveikata ypač svarbi

Kalbai pakrypus apie su krepšinio klubu „Juventus" pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, A. Kuperschlag plačiai nusišypsojo ir prisipažino, kad dievina krepšinį, todėl dabar būtinai sirgs už „Juventus". „Juk krepšinis – kelias į bemaž kiekvieno lietuvio širdį", – juokėsi gydytojas, čia pat surimtėjęs ir pridūręs, jog burnos sveikata lemia bendrą sveikatos būklę, todėl sveiki dantys ir dantenos krepšininkams yra dar svarbesni nei kitiems žmonėms. Juk burna yra virškinimo sistemos dalis, labai svarbi tolesniam maisto įsisavinimui, taigi – ir energijos gavimui. „Burna yra pirmasis virškinimo sistemos organas, – aiškino pašnekovas. – Jeigu mes turime problemų su šiuo organu, tai problemų gali kilti ir kitose vietose. Juk bloga burnos higienos, dantenų ir gleivinės būklė gali paskatinti kardiologinių, autoimuninių ligų atsiradimą." Anot A. Kuperschlag, jei burnoje yra infekcijos židinys, jis nepraeis savaime. Kentės kažkuri kita kūno sistema (kardiologinė, nervų sistema ar pan.), kuri turės kompensuoti šią infekciją.

Pasak gydytojo, krepšininkų dantų ar veido srities traumos nėra tokios dažnos, kaip, tarkim, boksininkų ar imtynininkų, bet jų pasitaiko. Tiesa, krepšinio žaidėjai pas odontologus užsisako specialias kapas, apsaugančias dantis. O „Juventus" komandos nariams, pašnekovo teigimu, bus teikiamos visos odontologijos paslaugos nuo A iki Ž.

Svarbiausia – profilaktika

A. Kuperschlag pabrėžė, kad darbo turės visada, tačiau, jei laiku ir tinkamai rūpinamasi dantimis, tas problemas bus lengviau bei paprasčiau išspręsti ir jam, kaip specialistui, ir pačiam pacientui. „Kartais girdžiu sakant, kad man aktualu, jog žmonės turėtų problemų, nes dėl to aš turiu darbo, – dėstė pašnekovas. – Priešingai, aš būsiu laimingesnis, jei žmonės nuo vaikystės išmoks prižiūrėti ir valyti dantis, nes tada mano darbas bus daug lengvesnis."

A. Kuperschlag, pabrėžęs, kad Klinikoje aukštos kvalifikacijos specialistų teikiamos visos išskirtinės kokybės paslaugos, užbaigė: „Mes mylime savo profesiją dėl to, kad per trumpą laiką galime žmonėms sugrąžinti pasitikėjimą savimi ir gražią šypseną."

Vytauto Ridiko nuotr.