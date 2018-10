„Utenos trikotažo“ įmonių grupės pelną ženkliai išaugino eksportas

Tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ per devynis šių metų mėnesius pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 23,7 mln. Eur, t. y. 28 proc. daugiau nei prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 18,5 mln. eurų.

Bendrovės „Utenos trikotažas" prekybos apimtys taip pat augo – pardavimų pajamos trečio metų ketvirčio pabaigoje siekė 21,2 mln. eurų, lyginant su tuo pačiu metu 2017 m. – beveik trečdaliu (32,5 proc.) daugiau.

Beveik trigubai augo ir grupės pelnas prieš mokesčius – per devynis 2018 m. mėnesius grupė uždirbo 1,18 mln. Eur ikimokestinio pelno, kai 2017 m. jis siekė 420 tūkst. eurų. Grupės EBITDA šiemet siekė 1,87 mln. Eur arba 56,2 proc. daugiau nei tuo pačiu metu 2017 metais.

Augo eksportas pagrindiniuose pardavimų regionuose

Grupės eksportas per tris šių metų ketvirčius augo 38,4 proc. iki 19,7 mln. Eur, tuo tarpu bendrovė „Utenos trikotažas" eksporto pajėgas stiprino dar labiau – tarptautinei rinkai prekių ir paslaugų parduota už 18,3 mln. Eur arba 40,5 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Bendras grupėje pagaminamos produkcijos eksportas sudarė 83,4 proc. visų grupės pajamų.

Vokiškai kalbančiose šalyse (Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje) fiksuotas 33,4 proc. augimas – į didžiausią pardavimų regioną per 2018 m. devynis mėnesius iškeliavo produkcijos už 10,6 mln. eurų. Skandinavijoje grupės pardavimai išaugo 42 proc.

Augimas fiksuotas visuose „Utenos trikotažo" įmonių grupės verslo segmentuose. Užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai šoktelėjo 38 proc. iki 18,6 mln. Eur, nuosavi prekės ženklai – UTENOS ir ABOUT – dėl didėjančių eksporto apimčių augo 1,5 proc. iki 2,6 mln. Eur, o AB „Šatrija" funkcinių-techninių drabužių gamybos paslaugų pardavimai padidėjo 0,7 proc. iki 2,4 mln. eurų.

Daugiau dėmesio gamybos procesų tobulinimui ir darbuotojams

„Mūsų strategija – gaminti aukščiausios kokybės produkciją ir užtikrinti atsakingą požiūrį į bendrovės veiklos poveikį aplinkai bei vartotojui – atitinka pasaulines tendencijas, todėl sparčiai auga tiek esamų, tiek naujų klientų užsakymų apimtys. Įdirbis ir palanki situacija rinkose leidžia tikėtis tolesnio augimo. Didžiausi iššūkiai – sparčiai augančių užsakymų gamybos procesų suvaldymas bei reikšmingai augančios darbo užmokesčio sąnaudos. Todėl šiuo metu orientuojamės į gamybos procesų tobulinimą, naujų technologijų taikymą, darbuotojams siūlomas papildomas vertes ir motyvuojančią vidinę kultūrą", – komentuoja „Utenos trikotažo" generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.

„Utenos trikotažo" inf.