Garbingos pareigos – Utenos sporto ir sveikatingumo centro RL GYM treneriui

Kaip jaučiatės po susirinkimo tapęs Federacijos prezidentu?

Tai didžiulis iššūkis ir didžiulė atsakomybė man. Vienas dalykas yra atstovauti klubui arba netgi regionui, kitas dalykas – atstovauti valstybei. Pareigos „Federacijos vadovas" nereiškia, kad jis yra vien tik Lietuvos federacijos vadovas. Automatiškai tarptautinėms pasaulinėms federacijoms, tokioms kaip WFF (World Fitness Federation – aut. past.) arba NABBA (National Amateur Body-builders' Association – aut. past.), tu tampi savo valstybės atstovu ir ta atsakomybė yra truputį kitokia. Todėl man reikia kelių dienų, kad galėčiau susivokti, kas įvyko.

Kokie pirmieji įspūdžiai?

Iš vienos pusės esu šiek tiek nustebintas, kad tie Federacijos nariai, kurie dalyvavo ataskaitiniame susirinkime, palaikė mane vienbalsiai. Kitas dalykas, tas idėjas, kurias norėčiau įgyvendinti, tuos dalykus, kuriuos norėčiau patobulinti, palaikė didžioji dalis susirinkusiųjų. Be abejo, reikalingas komandinis darbas, nes be komandos, be trenerių, kurie dirba individualiai su sportininkais, pagalbos rezultatų pasiekti neįmanoma. Tad noriu pasidžiaugti, kad sporto ir sveikatingumo centras RL GYM pareiškė norą papildyti Federacijos gretas. Mano nuostata yra tokia, kad sportininkas turi būti pats svarbiausias Federacijoje – jeigu neliks sportininkų, tai ir Federacija neteks prasmės.

Prisipažinkite, Modestai, ar kirbėjo širdyje nuojauta, kad būsite išrinktas Federacijos prezidentu, ar tai buvo visiška staigmena?

Ne, tai nebuvo staigmena. Iš kol kas esamo prezidento esu gavęs pasiūlymų, bet iš tiesų labai daug mąsčiau, nes šios pareigos reikalaus papildomo laiko, gal net ir finansų. Turėjau pasitarti ir su šeimos nariais, nes porą kartų per metus bus tikrai labai įtemptų etapų, kai su čempionatais prasideda tarptautinės varžybos, įvairios išvykos ir t. t. Mano nuomone, sunkiausias dalykas yra rėmėjų paieška. Bet kai jaučiu tokį palaikymą, pagalbą ir iš dabartinės vadovybės, ir iš visų Federacijos narių, aš labai tikiuosi, kad nenuvilsiu.

Pradėkime iš pradžių. Fitnesas, kultūrizmas – koks tai sportas?

Man šis sportas yra drausmingų, valingų žmonių sportas. Be valios ir drausmės ne tik šiame sporte, bet ir bet kurioje kitoje sporto šakoje nieko neįmanoma pasiekti. Kažkuria prasme tai yra gyvenimo būdas. Fizinis aktyvumas yra kas kita – kitos formos, kiti reikalavimai. Fitnesas, kultūrizmas turi tam tikrus rėmus, tai yra grožis, estetika, proporcijos, simetrija. Tik, žinoma, tai yra skonio reikalas – vieniems žmonėms gražu, kitiems – ne. Fitnesas – tai viduriukas tarp sporto modelio ir kultūrizmo, čia labai stipriai akcentuojama proporcija, pavyzdžiui, tarp viršutinės kūno dalies ir kojų.

Kaip šis sportas atsirado Jūsų gyvenime?

Pirmą kartą svorius pakėliau, kai man buvo penkiolika metų. Niekada negalvojau, kad paskirsiu tam visą gyvenimą, nes iš pradžių buvau akademinio irklavimo atstovas ir man visai gerai sekėsi toje sporto šakoje. Buvo ir laimėjimų, ir perspektyvų dalyvauti rinktinėje. Tai buvo 1989–1991 metai, pats persilaužimo laikotarpis mūsų šalies istorijoje. Akademiniame irklavime taip pat labai daug dirbama su svarmenimis, bet vidinis balsas pasakė, kad šis sportas ne man. Kai vėl grįžau ir pradėjau judėti, kilnoti svarmenis, supratau, kad tai yra mano sportas. Žingsnelis po žingsnelio... Pirmos mano varžybos įvyko, kai buvau aštuoniolikos metų, tuo metu konkurencija buvo didžiulė. Tuometinis mano pasiekimas, jei neklystu, buvo šešta vieta, kuria aš labai džiaugiausi. Šiais laikais konkurencija yra mažesnė.

Minėjote, kad Jūsų laukia dideli iššūkiai – rėmėjų paieška, savo idėjų įgyvendinimas šioje sporto srityje. Ką dar planuojate nuveikti būdamas Federacijos prezidentu?

Pirmiausia turėsiu suformuoti komandą, ji daugmaž jau yra. Mūsų tikrasis darbas prasidės sausio mėnesį, todėl jau kitų metų pavasarį matysis tam tikri pakeitimai varžybų įstatuose, bus grąžinti anksčiau galioję vertinimo kriterijai, grąžintos atskiros kategorijos. Taip pat stengsiuosi populiarinti mūsų sportą, bet ne tik kaip sportą, o ir kaip sveikatingumo priemonę. Ši veikla yra ilgaamžė, ja gali užsiimti bet kokio amžiaus žmonės. Aš pats treniravau 82 metų moterį, kuri lankė sporto klubą. Man svarbiausia – žmonių sveikata, kad žmonės iš klubo išeitų patenkinti ir pasitikintys savimi, jog jie judėtų, kažkuo užsiimtų. Ypač tai aktualu jaunimui, kuris dažnai būna užsisklendęs savo virtualiame pasaulyje.

Ar tai populiarus sportas Lietuvoje?

Taip, šiuo metu tai labai madingas sportas. Palyginkite sporto klubų skaičių Lietuvoje prieš dešimt metų ir dabar. Ir nemaža jų dalis jau užimti, ypač pavasarį (juokėsi). Bet labiausia sveikintina yra tai, jog Lietuvos žmonės pagaliau pradeda susivokti, kad sveikata yra brangiausias žmogaus turtas, ir pradeda ja rūpintis.

Ką norėtumėte matyti šiame sporte kitaip?

Pirmiausia norėčiau matyti dar daugiau sportininkų ir dar daugiau sveikos konkurencijos. Konkurencija mus veda į priekį, dėl jos mes atrandame tikruosius čempionus. Konkurencija – tai sveikos emocijos, adrenalinas, šimtai jausmų – ir džiaugsmo, ir ašarų.

Ką šios pareigos reiškia Jums kaip sportininkui, treneriui, galų gale žmogui?

Manau, kad tai šioks toks mano pripažinimas, įvertinimas, pasitikėjimo manimi įrodymas. Tačiau laukia labai daug darbo.

Papasakokite apie naujovę sporto klube RL GYM „Fitness akademiją". Kas tai yra ir kam ji skirta?

Tai yra mokiniams nuo 14–15 metų skirta akademija jų aktyvumui, sveikatinimui, protingam sportui. Daug žmonių, ne tik jaunimas, nori sportuoti, bet netaisyklingai atlieka pratimus. Ši akademija turi nutiesti kelią į protingą užimtumą, tobulėjimą ir progresą. Šių laikų jaunimo rykštė yra kompiuteriai, telefonai, todėl jie turi labai daug laikysenos sutrikimų, taip pat daug bėdų kyla su mitybos įpročiais. Iki rugsėjo 20 d. sporto ir sveikatingumo centre RL GYM jaunimas gali pasirašyti NVŠ (Neformaliojo vaikų švietimo) sutartį ir prasmingai leisti laiką sportuodami. Taip pat netrukus pradėsime seminarų ciklą mokyklose, kur pasakosime vaikams apie sveiką gyvenseną ir skatinsime laiku pasirinkti teisingą, sveiką gyvenimo kelią. Todėl nuoširdžiai noriu pakviesti visus norinčius stoti į „Fitness akademiją".

Ko palinkėtumėte sau ateinančiais metais, kai pradėsite eiti Federacijos prezidento pareigas?

Linkiu sau labai daug kantrybės, sveikatos, idėjų, sėkmės. Aš tikiu sėkme.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Sofija JURELIENĖ