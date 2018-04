Kai trukes vamzdis „išplauna“ ir santaupas

„Šis pavasaris mums, matyt, isimins ilgai – kaimynams truko virtuves vamzdis, tad musu siena, tikraja to žodžio prasme, bego upeliai“, – rašo skaitytoja Sandra. Anot moters, žala padaryta ne tik sienu dažams, bet ir virtuves, kurios sienomis bego vanduo, baldams. Skaitytoja svarsto pasiskolinti iš banko trukstama suma buto remontui, taciau noretu daugiau sužinoti apie paskolas. Laišku, kuriuose prašoma padeti susigaudyti banku paslaugose, gauname ir daugiau. Taigi, skaitytojos laiškas:

„Neseniai su šeima grižome po atostogu. Iš tiesu, keturiems asmenims – man su vyru ir dviem vaikams – keliauti nera taip jau pigu. Tad metus taupeme pinigus joms. Griže iš atostogu skubejome i šiltus namus. Taciau... Praverus duris mus ištiko lengvas šokas – kaimynams truko virtuves vamzdis, o musu siena, tikraja to žodžio prasme, bego upeliai. Vyras skubejo perspeti kaimynus, taciau jie savaitgaliui buvo išvyke i sodyba, tad teko užsukti vandeni visame name ir kviesti tarnybas. Panašu, kad vanduo sienomis bego gan ilgai, tad padaryta žala buvo gana didele. Vietomis iškilo parketas, „išsipute“ baldu plokštes ir vietoje, kur tekejo vanduo, atšoko sienu tinkas ir dažai. Štai tokia dovanele po atostogu. Lešu šiek tiek turime, taciau paskaiciavome, kad ju gali neužtekti, tad su vyru svarstome pasiimti paskola. Abieju su vyru profesijos toli nuo finansiniu sferu, o ivairiausiu kreditu, paskolu ir lizingu tiek, kad sunku susivokti. Juolab, kad nera visai aišku, kuo skiriasi paskola nuo kredito ar lizingo. Butume dekingi už profesionalo patarima", - rašo 34 metu Sandra.

Sandros aprašyta istorija – viena iš daugelio, kurias mums atsiuncia skaitytojai. Jie taip pat domisi, ar saugu pirkti automobilius, technika su paskola, kokios bankines paslaugos imanciam paskola yra naudingiausios. „Luminor" banko Kredito paslaugu departamento vadoves Irmos Stankevicienes paprašeme pakomentuoti situacija: „Skaitytojos ivardinta situacija labai pažistama, nes apie 20 proc. imanciu vartojimo paskolas i banka kreipiasi butent tada, kai iškyla ivairios nenumatytos situacijos. Tiesa, 80 proc. klientu planuoja savo išlaidas ir iš anksto domisi salygomis, kaip pasigerinti savo buiti. Kai žmonems, norintiems susitvarkyti namus, pritruksta finansiniu resursu, paprastai yra du keliai - kuri laika susitaikyti su nepatogumais ir taupyti arba imti paskola, gyventi patogiau, o pinigus gražinti per numatyta laika. Tai lyg ir tas pats taupymas, tik patogesnis. Tokiais atvejais, pavyzdžiui, „Luminor" bankas siulo pasinaudoti vartojimo paskola be sutarties mokescio. Tai puikus sprendimas norintiems atnaujinti savo gyvenamaja aplinka, isigyti sodo nameli, sodyba, sklypa, o gal net persesti i naujesni automobili. Banko duomenys rodo, kad paskolos busto remontui, baldams ar kitokiam namu atnaujinimui populiareja ir šiuo metu sudaro ketvirtadali viso paskolu portfelio. Paskola busto remontui, automobiliui ar nekilnojamam turtui isigyti gali siekti nuo 2 tukst. iki 20 tukst. euru ir yra suteikiama laikotarpiui iki 5 metu.

Patirtis rodo, kad paprastai skolinamasi ilgiausiam periodui, bet dažnas klientas pasinaudoja galimybe gražinti kredita anksciau laiko. Patogu ir tai, kad planuojantiems skolintis remontui nereikia ikeisti isigyto turto. Be to, suteikiama galimybe gauti paskola be bendraskolio. Norint sužinoti, kokio dydžio paskola galite gauti, kokios bus imokos, nebutina apsilankyti banko skyriuje, tai lengvai galima padaryti internetu musu banko puslapyje www.luminor.lt. Šiuo metu užsisakyti banko paslaugas internetu tampa vis populiariau. Pernai elektronineje erdveje paraiškas paskolai pilde net 45 proc. banko klientu.

Tad kaip žinoti, kada geriausia rinktis vartojimo paskola? Jusu demesiui keli apsispresti padesiantys patarimai:

1. Kuriantiems savo namus. Statote savo namus ar irenginejate buta, bet darbu užbaigimui pritrukote lešu. Vartojimo paskola suteiks galimybe greitai ir be papildomo turto ikeitimo užbaigti statybas ar isirengti busta, nors jau turite paskola.

2. Namui ar sodybai mažesniame mieste. Svarstantiems isigyti nedideles vertes turta nebutina imti iprastos busto paskolos ir ikeisti perkamo turto. Jei nekilnojamojo turto kaina yra nuo 6 tukst. iki 20 tukst. euru - patogiau rinktis paskola be nekilnojamo turto ikeitimo.

3. Neatideliotiniems darbams. Tokiu darbu tikrai atsiranda kiekvienuose namuose. Pavyzdžiui, jei nepasirupinote turto draudimu ir namuose netiketai ivyko „avarija" – truko kanalizacijos vamzdis, prakiuro stogas ir panašiai. Ši paskolos rušis pravers, kad neatideliotinus darbus galetumete atlikti iš karto.

4. Norintiems isigyti automobili. Vartojimo paskola tinka ir planuojantiems pakeisti automobili. Kai turimas automobilis pradeda dažnai gesti, praktiškai kiekvienas vairuotojas susimasto, kad naujesnio automobilio išlaikymas kainuoja pigiau. O gal tiesiog nusprendete isigyti motocikla? Jei jusu nusižiuretos transporto priemones kaina yra nuo 2 tukst. iki 20 tukst. euru, drasiai galite naudotis vartojimo paskola.

Skaiciavimo pavyzdys: jei bankas suteiktu 8 000 Eur vartojimo paskola 5 metu laikotarpiui, tai bendra jusu mokama suma butu 9 997,53 Eur, menesio imoka butu 168,36 Eur, o bendra kredito kainos metine norma butu 9,63 %. Apskaiciuota taikant tokias prielaidas: metu palukanu norma – 9 %, paskola gražinama anuiteto budu, sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, minimalus banko paslaugu mokestis 0,90 Eur/men.