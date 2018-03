Kodėl verslininkai nedirba valytojais?

1. Dirbkite nuotoliniu būdu

Įmonei turėti savo biurą – prestižo reikalas, tačiau išlaikyti erdvias patalpas Utenos centre gali būti brangu. Ar biure tikrai reikia tiek darbo vietų, kiek įmonė turi darbuotojų? Daliai jų yra ne tik patogiau, bet ir naudingiau dirbti nuotoliniu būdu, tad verta apsvarstyti tokią galimybę.

Tai gerokai paprasčiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Virtualaus serverio paslauga leidžia saugoti visus įmonės duomenis ir buhalterines programas, kurias leidimus turintys darbuotojai gali saugiai pasiekti ir redaguoti nuotoliniu būdu. Tai suteikia laisvę darbus atlikti tada ir ten, kai darbuotojui patogu, o biure neūžia vietinis serveris, nereikia rūpintis jo išlaikymu ir priežiūra. Be to, tyrimais įrodyta, kad darbuotojams turint galimybę nuotoliniu būdu didėja jų produktyvumas ir pasitenkinimas darbu.

Be to, nesvarbu, kokia veikla užsiimate – kepate, siuvate, taisote automobilius ar auginate kviečius – visada mokate tik už tai, ką gaunate. Keičiantis poreikiams galite akimirksniu padidinti ar sumažinti užsakytus pajėgumus, o Jūsų duomenų saugumu rūpinasi profesionalūs IT specialistai.

2. IT ūkį patikėkite profesionalams

Kita sritis, kurioje verslininkams derėtų pasverti išlaidas ir gaunamą naudą, yra techninės įrangos pirkimas ir priežiūra. Kiek ir kokių kompiuterių pirkti? Kada šis pirkinys atsipirks ir kada jau reikės galvoti apie naują įrangą? Kas pasirūpins kompiuterių priežiūra, ypač tada, kai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu skirtinguose miestuose? Tai – klausimai, kuriuos sau užduoda kiekvienas vadovas. Šiuos dalykus sunkiausia įvertinti jaunoms įmonėms.

„Ne visi verslininkai įvertina galimybę ne patiems rūpintis IT ūkiu, o rinktis prenumeruojamas paslaugas. Juk nuomotis galima ne tik automobilį, bet ir kompiuterį, o trečiosioms šalims galima patikėti ne tik gamyklos ar prekybinių patalpų apsaugą ir priežiūrą, bet ir IT ūkį. Tokios prenumeruojamos paslaugos suteikia didesnį lankstumą, leidžia lengviau pritaikyti infrastruktūrą ir visada galite būti tikri dėl paslaugų kokybės", – sakė A. Golod.

Visa tai ypač aktualu bendrovėms, kurių veiklą lemia sezoniškumas, kadangi darbo vietų skaičių galima keisti atsižvelgiant į darbų kiekį ir klientų poreikius, nepatiriant didelių momentinių išlaidų.

A. Golod atkreipia dėmesį, kad „Telia" ne tik prekiauja, bet ir nuomoja kompiuterinę įrangą. Kompanijos IT specialistai dirbą visą parą septynias dienas per savaitę ir gali pašalinti problemas nuotoliniu būdu, o kompiuteriui sugedus suteikiamas pakaitinis, taigi, kad ir kokia veikla įmonė užsiima, jos darbas nesustoja.

3. Biuro programas iškelkite į „debesį"

Jei įmonės darbuotojams visas biuro programas, el. paštą, kalendorių, darbų planavimo ir kitus įrankius reikia pasiekti nuotoliniu būdu, būtų pravartu pasidomėti paslauga „Office 365". Be šių galimybių, ji taip pat leidžia programomis naudotis visuose įrenginiuose – kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje. Ir dar: klientai gali būti tikri, kad visada turi naujausią „Office" versiją ir jiems nereikia rūpintis licencijos galiojimu.

„Skaičiuojama, kad smulkioms ir vidutinėms įmonėms IT paslaugų nuoma leidžia padidinti darbo našumą iki 30 proc., kadangi jie gali dirbti sau patogiu laiku ir būdu, naudotis naujausia technine ir programine įranga. Be to, tai leidžia sumažinti sąnaudas ir lengviau prisitaikyti prie kintančių komandos poreikių", – pastebėjo A. Golod.

IT paslaugų spektras yra išties platus, todėl gali būti sudėtinga suvaldyti skirtingus tiekėjus, sąskaitas, žinoti paslaugų sąlygas. Daug paprasčiau, kai viskas vienoje vietoje, o kilus klausimų ar problemų užtenka vieno numerio. Tai – „Telia" išskirtinumas: įmonė siūlo visas IT ir telekomunikacijų paslaugas iš vienų rankų, kurias pritaiko individualiems poreikiams, o visoje Lietuvoje dirbanti komanda pasiruošusi padėti kiekvienam klientui.

Daugiau informacijos www.telia.lt/verslui arba telefonu 1816.

„Telia" nuotr. ir inf.