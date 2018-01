„Grožio linijos“ Utenoje moto – ne tik gražu, bet ir gražu bei sveika!

Studijos idėja

„Kurti grožį – įdomus ir gana sudėtingas darbas, reikalaujantis daug kruopštumo, atsakomybės, aukštos profesinės kompetencijos“, – sakė Kristina ir pridūrė, kad šios srities specialistui privalomas nuolatinis tobulinimasis – seminarų lankymas. Teikiant grožio paslaugas, siekiant užtikrinti kliento ir paties meistro sveikatą, labai svarbūs higienos reikalavimai.

Iki studijos atidarymo Kristina dirbo mažame kabinete, o šiuo metu džiaugiasi erdviomis bei šviesiomis patalpomis. Ji ne tik dirba mėgstamą darbą, bet ir visažistės amato jau ketvirtus metus moko Utenos kolegijos studentes.

Jolanta yra dirbusi keliose vietose Utenoje, bet ši, jos teigimu, – pati mieliausia. Plaukų modeliavimui reikalinga šviesa, o dideli langai ir baltos sienos darbui tik padeda. Moterys siekia, kad iš studijos kiekvienas klientas išeitų su šypsena ir vėl norėtų čia sugrįžti.

Teikiamos paslaugos

„Grožio linijos“ pagrindinis tikslas yra teikti aukščiausios kokybės paslaugas tiek jaunam, tiek vidutinio ar brandaus amžiaus žmogui. Kalbintos moterys teigė, kad studijoje laukiami visi. Kirpėja Jolanta, turinti ilgametę patirtį ir teikianti plaukų dažymo, kirpimo bei modeliavimo paslaugas, visuomet sutinka su šypsena. Ji padeda ir pataria. Jolanta rekomenduoja plaukų atstatymo, priežiūros priemones. Kirpėja naudoja tik profesionalią kosmetiką „Milk Shake – Z-ONE“. Tai – inovatyvi, pasaulyje gerai žinoma plaukų priežiūros produkcija. Kuriamos ne tik plaukų modeliavimo, bet ir priežiūros priemonės. Naujovėms neabejinga ir pati kirpėja.

Kristina atlieka veido procedūras su „Anna Lotan", „Collagen 3D", „Kleraderm", „Sothys" ir kitomis kosmetikos priemonėmis. Ji visuomet paaiškina procedūrų poveikį, ypač akcentuoja kasdienę veido odos priežiūrą tiek žiemą, tiek vasarą. Kristinos teigimu, viena mėgstamiausių veido procedūrų – veido procedūra ultragarso aparatu. Šis prietaisas padeda kovoti su raukšlėmis ir kitomis odos problemomis. Išbandžiusios šią procedūrą klientės iškart įvertina jos poveikį ir tikrai sugrįžta: vienos rečiau, kitos dažniau. Prieš daugiau nei metus išpopuliarėjusį blakstienų laminavimą Kristina atlieka jau šešerius metus. Blakstienų priauginimo patirtis –10 metų. Makiažams ji naudoja „Make up for ever", „Atelier Paris", „Maqpro", „Mac" ir kitas dekoratyvinės kosmetikos priemones. „Atlikdama makiažą galiu atskleisti savo kaip „mažos" menininkės prigimtį", – šypsojosi Kristina. Studijoje ji taip pat atlieka antakių dažymą ir korekciją, depiliaciją vašku ir cukrumi.

Interjeras

Tik įėjus į moderniu ir minimalistiniu stiliumi dvelkiančias patalpas atsiduri ten, kur Tavęs laukia. Tiek Jolanta, tiek Kristina stengėsi, kad kiekviena interjero detalė būtų kruopščiai apgalvota. Studiją puošia ne tik gausybė nuostabių gėlių, vietinių kalvystės meistrų darbai, bet ir keramikės Jovitos Paukštytės darbai – ranka piešti paveikslai. Pasitinka ir garsiosios Coco Chanel ištarti žodžiai: „Gali būti žavi 30-ies, kerinti 40-ies ir tokia, kuriai niekas neatsispirs visą gyvenimą", kurie moterims teikia didesnio pasitikėjimo savimi.

Studiją sudaro dvi patalpos. Jolanta karaliauja ir plaukus puoselėja pagrindinėje patalpoje, o Kristina darbuojasi kitoje patalpoje. Moterys džiaugiasi, kad erdviose patalpose netrukdo viena kitai.

Studiją rasite visiems patogioje vietoje Aukštakalnio g. 4, Utenoje (naujas namas priešais ligoninę). Šalia yra didelė automobilių stovėjimo aikštelė, tad nesuksite galvos, kur palikti automobilį. Moterys beveik visą laiką praleidžia studijoje, bet visuomet geriausia registruotis iš anksto. Jolantos tel. 8 612 31 180, Kristinos tel. 8 614 08 975.