Veiklą vainikavo sezono apdovanojimai

Kaip kiekvienais metais, Lietuvos futbolo sezono pabaigos šventėje buvo paskelbti ir apdovanoti sezono geriausieji: komandos, žaidėjai, klubai ir juose dirbantys žmonės. 2018 m. apdavonojimuose „Utenos Utenis" laimėjo nominaciją „Masinio futbolo klubas".

Kitą apdovanojimą atsiėmė klubo kineziterapeutas A. Tilindis – jis išrinktas Metų savanoriu už neatlygintiną ir savanorišką darbą su kompleksinę negalią turinčiais vaikais.

Skiriant nominaciją klubui buvo įvertinta kryptinga, socialiai atsakinga „Utenos Utenio" veikla.

Klubas ypatingą dėmesį skiria masiniam futbolui, pradedant reguliariomis treniruotėmis vaikams iki 13 metų – jose sportuoja per 200 vaikų ir dirbama pagal neabejotinų Masinio futbolo lyderių Europoje – danų – metodiką.

„Utenos Utenis" nuo 2014 m. bendradarbiauja su visomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Utenos visuomenės sveikatos biuru, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru, VO „Gelbėkit vaikus" ir kitomis organizacijomis.

Per mokslo metus ir kartą per savaitę visuose aštuoniuose Utenos miesto vaikų darželiuose vykdo sporto užsiėmimus. Į vieną užsiėmimą vidutiniškai ateina apie 30 vaikų. Klubas dalyvauja ir padeda organizuoti partnerių šventes, į kurias susirenka nuo 10 iki 200 dalyvių. Pradėtos organizuoti ir neatlygintinos savanoriškos akcijos – kartą ar du kartus per savaitę vykdomi užsiėmimai su kompleksinę negalią turinčiais vaikais, skaitomos pasakos ugdymo įstaigose (taip pat ir vaikų, turinčių specialių poreikių grupėse).

Šiais metais metais klubas organizavo ir vykdė 12 unikalių projektų, 36 renginius ir per 250 užsiėmimų, įtraukusių daugiau kaip 1 000 dalyvių ir 50 savanorių.

Be tradiciniais tapusių klubo partnerio Utenos visuomenės sveikatos biuro renginių „Aktyvi šeima", „Už meilę moterims ir futbolui", prie kurių organizavimo aktyviai prisidėjo „Utenos Utenis", šiais metais „Utenio" stadione vyko futbolo akademijos „Utenis" stovyklos vaikams, reguliarūs užsiėmimai su kompleksinę negalią turinčiais vaikais.

2018 m. vyko tėvelių ir mamyčių futbolo turnyrai, stadione įsikūrė „Dienos lauko darželis", buvo žaidžiamas miško futbolas, o klubo vyrai skaitė pasakas darželinukams.

Futbolą klubo bendruomenė, partneriai ir draugai žaidė „Įmonių futbolo lygoje Utenoje", futboliuką – reguliarių užsiėmimų darželiuose metu, moterys varžėsi Utenos miesto moterų pirmenybėse, o kovo 8 dieną visus suvienijo Moterų futbolo šventė bei „Utenio futbolo fiesta".

Utenos „Utenio" inf.