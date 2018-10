Be legionierių rungtyniavęs „Juventus“ metė rimtą iššūkį „Žalgiriui“

Pirmuosius rungtynių taškus iš po krepšio pelnė „Žalgirio" naujokas Marius Grigonis, netrukus Nate'as Waltersas pridėjo dar vieną dvitaškį ir padidino svečių pranašumą iki 4 taškų (0:4). „Juventus" taškų sąskaitą atidarė Martinas Gebenas, realizuodamas vieną iš dviejų baudos metimą (1:4). Į priekį pabėgusius žalgiriečius Žydrūno Urbono auklėtiniai puolė vytis tolimais metimais, pirmąjį pataikė Arvydas Šikšnius, antrąjį – Marius Runkauskas (7:10). Ketvirčiui persiritus į antrąją pusę Kauno komanda susigrąžino saugesnę persvarą ir ją išsaugojo iki pat kėlinio pabaigos (16:24).

Antrąjį ketvirtį „Žalgiris" pradėjo taikliu dvitaškiu, kuris suteikė dviženklę persvarą (16:26), tačiau neilgai trukus A. Šikšnius įsmeigė tritaškį, o sekančioje atakoje Karolis Guščikas galingu dėjimu sudrebino krepšį ir sumažino uteniškių deficitą iki 7 taškų (21:28). Per likusį pirmosios rungtynių dalies laiką „Juventus" krepšininkai vėl paleido žalgiriečius į priekį, o į ilgąją pertrauką keliavo turėdami dviženklį atsilikimą (32:49).

Po pasitarimo rūbinėje sugrįžusi „Juventus" ekipa ir toliau nerado priešnuodžių rezultatyvioms žalgiriečių atakoms. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai po taiklaus N. Wolterso dvitaškio įgijo triuškinamą 21 taško pranašumą (32:53). Antroje ketvirčio dalyje po taiklių Vaido Čepukaičio ir Tomo Dimšos dvitaškių uteniškiams pavyko šiek tiek sumažinti atsilikimą (46:61). Puolime įsibėgėję šeimininkai pelnė dar 5 taškus be atsako, po taiklaus A. Šikšniaus tolimo šūvio skirtumas tarp komandų sumažėjo iki 12 taškų (51:63).

Lemiamo ketvirčio pradžioje Brandonas Daviesas išprovokavo uteniškių pražangą, realizavo vieną baudos metimą ir padidino „Žalgirio" pranašumą iki 15 taškų (53:68). Puolime įstrigusius „Juventus" krepšininkus puolė gelbėti komandos naujokas Marius Runkauskas, įsmeigęs du tritaškius ir pridėjęs dar vieną dviejų taškų vertės metimą snaiperis priartino uteniškius prie „Žalgirio" per 12 taškų atstumą (63:75). Gerą bangą pagavę uteniškiai nenustojo džiuginti arenoje susirinkusių sirgalių, K. Guščikas pridėjo dar vieną tolimą metimą ir sumažino skirtumą iki vienaženklio (66:75). Iki kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei trims minutėms V. Čepukaitis pelnė taškus iš po krepšio ir nukirpo savo komandos deficitą iki 5 taškų (75:80), tačiau per likusį rungtynių laiką žalgiriečiai stabilizavo situaciją ir iškovojo trečiąją pergalę (80:87).

„Juventus" gretose išsiskyrė 20 taškų pelnęs kapitonas Arvydas Šikšnius, 19 taškų pridėjo Vaidas Čepukaitis, 14 – Marius Runkauskas, 9 – Martinas Gebenas, 8 – Karolis Guščikas, po 5 – Dovis Bičkauskis ir Tomas Dimša.

„Žalgirio" komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Brandonas Daviesas ir Nate'as Woldersas.

„Juventus" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.