„Juventus“ susitikimo pabaigoje nusileido „Lietuvos ryto“ ekipai

Fantastiškai rungtynes pradėję uteniškiai jau po pustrečios minutės privertė Rimą Kurtinaitį prašyti pasitarimo, nes po Lauryno Samėno, Karolio Guščiko bei LaRono Dendy tritaškių „Juventus" pabėgo į priekį – 11:2. Įpusėjus kėliniui svečiai sugebėjo sumažinti atsilikimą (8:11), o likus žaisti tris minutes komandas jau skyrė vos taškas – 13:12. Beno Magdeno baidų metimai likus pustrečios minutės persvėrė rezultatą vilniečių naudai (14:13), o per likusį laiką „Lietuvos rytas" dar šiek tiek nutolo – 21:17.

Keturi taškai komandas skyrė ir antrajame kėlinyje sužaidus dvi minutes (21:25), o įpusėjus kėliniui Mindaugas Lukauskis padidino „Lietuvos ryto" atotrūkį iki septynių taškų – 32:25. Mindaugo Kupšo ir L. Samėno tikslių metimų dėka „Juventus" vėl sugebėjo beveik visiškai panaikinti deficitą (31:32), o netrukus rezultatas tapo lygus – 33:33. Simo Buterlevičiaus baudos metimas likus žaisti dvi minutes sugrąžino persvarą uteniškiams (34:33), o įpusėjus mačui aikštės šeimininkai buvo priekyje 42:40.

Trečiajame kėlinyje žaidimas vyko gana rezultatyviai, tad sužaidus keturias minutes rezultatas per daug nepasikeitė (47:47). Likus žaisti tris minutes po B.Magdeno inicijuoto spurto sostinės komanda pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą (62:50), tačiau Anthony Irelando ir M. Kupšo pastangų dėka prieš lemiamas dešimt minučių aikštės šeimininkų deficitas sumažėjo daugiau nei perpus – 60:65.

Ketvirtajame kėlinyje „Juventus" puolimas ir vėl ėmė strigti, o tuo pasinaudoję svečiai sužaidus keturias minutes padidino persvarą iki devynių taškų (70:61). Likus žaisti keturias minutes skirtumas vėl tapo dviženklis (68:78), o per likusį laiką situacija aikštelėje jau kardinaliai nepakito. „Juventus" patyrė nesėkmę rezultatu 75:82.

„Juventus" komandai 23 taškus pelnė Mindaugas Kupšas, 15 – LaRonas Dendy, 12 – Anthony Irelandas, 11 – Laurynas Samėnas, po 6 – Arvydas Šikšnius ir Karolis Guščikas, 2 – Simas Buterlevičius.

Nugalėtojų gretose išsiskyrė Benas Magdenas, Christopheris Krameris, Martynas Echodas, Rokas Giedraitis, Robertas Carteris bei Travisas Petersonas.

„Juventus" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.