Bekelės sporto čempionate pajėgiausi – uteniškiai

Neilgu greičio ruožu sezono uždarymo batalijas pradėję „Extreme" grupės bekelės entuziastai kartu su besivaržančiaisiais „Tourism" klasėje laimės ieškojo orientaciniuose ruožuose, daugiau nei 350 kilometrų nusidriekusiuose palei Švenčionių rajono perimetrą smėlio, žvyro, molio ir asfalto dangą turinčiais keliukais, bekele ir miškais.

„Sport" klasės dalyvių laukė tas pats greičio ruožas Sariuose, o pagrindinė kova vyko dviejuose kiek daugiau nei po 50 km ilgio greičio ruožuose Pabradės poligone.

Ankstyvą rytą į techninę komisiją susirinkę per dvi dešimtis bekelės entuziastų iš Lietuvos ir Latvijos bene labiau nei varžybų starto laukė pasirodančio lenktynių sportininko – ne vieno Dakaro maratono, „Africa Eco Race" ir kitų prestižinių varžybų dalyvio Ginto Petraus, kuriam šįkart talkino Povilas Valaitis. Jiedu atvairavo specialiai maratoninėms lenktynėms paruoštą „Rally Raid UK" automobilį.

Tačiau jau pirmasis Sarių greičio ruožas parodė, jog prestižinės „Sport" klasės dalyviai – ne pėsti, o jų pripažinti autoritetai negąsdina. Daugelio nuostabai G. Petrus prologe liko tik šeštas, o čia ir vėl madas diktavo sezono lyderis Vaidotas Paškevičius, šįkart su nauju šturmanu Domu Gužausku vairavę „Isuzu Vehi Cross" visureigį. Jie 19,26 km ilgio trasą įveikė per 15 min. 51 sek.

Atsilikę mažiau nei pusantros minutės antri finišavo gerą spartą diktavę Merkys Saukevičius su Mindaugu Vasiliausku („Toyota Tacoma"), o treti – Ramūnas Baltramonaitis su Rimvydu Rimša („Land Rover Range Rover"), kurie M. Saukevičiui pralaimėjo tik 8 sek.

Tai rodė, jog sezono finiše niekas nėra linkęs taupyti nei jėgų, nei technikos. Šią nuostatą su kaupu patvirtino įvykiai Pabradės poligono trasoje, kur visureigiai ir skraidė ore, ir virto, kur varžybų įtampą atlaikė sportininkai, tai jų vairuojamų visureigių agregatai – ne visada.

Bene didžiausias netikėtumas - antrajame greičio ruože pabiręs čempionato lyderio V. Paškevičiaus, kuriam, pasiekti sezono finišą be menkiausių nuostolių, regis, jau niekas negalėjo sutrukdyti, „Isuzu Vehi Cross" variklis.

M. Saukevičius ir vėl buvo priverstas atidėti viltis apie sėkmingą finišą dėl subyrėjusios pavarų dėžės, o uteniškių Virginijaus Narausko ir Gyčio Jackūno vairuojamas „Toyota Hilux" apvirto, tačiau sulaukęs pagalbos ekipažas tęsė kovas ir vien už tai verti pagyrimo.

Problemos lydėjo ir veržliai lenktynes pradėjusį R. Baltramonaitį.

Nepasisekė ir G. Petrui, kuris kelis metrus nuklydo nuo trasos, o ten laukė pelkė. Tad ekipažui teko įdėti daug pastangų besivaduojant iš jos spąstų, o, svarbiausia, prarasti marias taip brangaus lenktynėse laiko.

„Nedaug kuo ši organizatorių parinkta trasa skiriasi nuo Dakaro, – kalbėjo finišavęs G. Petrus. – O kai kuriais sudėtingais komponentais – netgi pranoksta. Pavyzdžiui, Dakaro maratonuose suradęs teisingą kryptį gali spausti 2–5 km nesidairydamas į šalis, o čia posūkis veja posūkį. Prasnaudei vieną – laukia neprognozuojamos kliūtys, kaip mūsų atveju".

Didžiulę ilgų nuotolių lenktynių patirtį turintis sportininkas gyrė šalies „Rally Raid" čempionato ir taurės varžybų organizatorius ir, jo nuomone, tikrai aukšto meistriškumo dalyvius.

„Mums, ypač naujajam šturmanui P. Valaičiui, besiruošiantiems gruodį vyksiančioms „Africa Eco Race", tai buvo labai gera pamoka", – sakė G.Petrus, kartu atskleidusi dar tobulintinus momentus reguliuojant automobilį.

Pabradės poligono smėlynuose debiutavo ir bekelės automobiliu tituluojamo „Nissan Navara" pikapo naujoji modifikacija – daugelį apdovanojimų jau pelniusio pikapo „Nissan Navara Trek-1°" versija, kurios pavadinimas „Trek-1°" siejamas su „Navarre" dykuma Ispanijos šiaurėje – -1° ilgumos.

„Simboliška, kad naująjį „Nissan Navara Trek-1°", skirtą žemdirbiams, miškininkams, medžiotojams ar žvejams, pirmieji išbandė bekelės entuziastai, – džiaugėsi „Nissan Nordic Europe" komunikacijos vadovas Baltijos šalims Mindaugas Plukys. – Jei jis tenkina jų lūkesčius, neabejoju, kad šis ribotos laidos pikapas, kurio ratus suka 2.3 litro, 190 AG, 450 Nm dyzelinis variklis su dviem turbinomis, derinamas su septynių laipsnių automatine pavarų dėže, patiks ir pranoks lūkesčius visų tų, kurių poreikiams jis sukurtas".

Poligono smėlynuose išbandyta „Nissan Navara Trek-1" įrodė, jog ne veltui šios versijos vardas kildinamas iš dykumos. Būtent smėlynuose visureigis puikiai demonstravo nepriekaištingą pravažumą.

Teisėjams susumavus rezultatus, didžiausia šventė įsivyravo uteniškių Nerijaus ir Manto Kutkų, vairavusių „Mitsubishi Pajero", stovykloje. Jie laimėjo paskutiniojo etapo lenktynes ir kartu gerokai pakėlė savo akcijų kainą galutinėje čempionato „Sport" klasės įskaitoje.

„Sezoną pradėjome labai nesėkmingai, – dar nežinodamas galutinių rezultatų iškart po finišo kalbėjo N. Kutka. – Prieš savaitę „DHL Rally Elektėnai" „stogą" pasigavo mano sūnus Mantas. Tad gi negali amžinai mums nesisekti, ir į mūsų kiemą kažkada turi ateiti šventė!".

Bekelės batalijų užgrūdintas Nerijus gyrė lenktynių organizatorius už itin gerai parinktą trasą, reikalaujančią ir patirties, ir atidos, nes klaidos joje skaudžiai baudžia.

„Ši trasa man labiau patiko nei garsieji, kietos dangos, akmenuoti ir ant prarajos krašto vinguriuojantys Naujosios Akmenės karjerų keliai, kur vyko antrojo etapo lenktynės, – sakė N. Kutka. – Poligone gali savo ir žiūrovų džiaugsmui pašokinėti nuo tramplynų, nes nusileidimas ant minkšto smėlio – mažiau pavojingas automobiliui."

Antri po uteniškių liko vilniečių Andriaus Narkevičiaus ir Alvydo Valaškevičiaus ekipažas, vairavęs „Nissan Terano", o trečiąją vietą iškovojo dar vienas uteniškių – Mindaugo Vijeikio ir Dariaus Vaišnoro ekipažas, vairavęs „Toyota Land Cruiser" visureigį.

V. Paškevičius po nesėkmės paskutiniajame greičio ruože liko ketvirtas, o G. Petrus – penktas.

„Extreme" klasėje pergalę iškovojo Tytuvėnų sportininkų Egidijaus ir Andriaus Puidokų šeimyninis ekipažas, vairavęs „Toyota Land Cruiser".

Jie pranoko antroje vietoje likusius kraštiečius iš komandos „Tytuva racing" Raimondą Greičių su Vitalijumi Trakšeliu („Mitsubishi Pajero") ir trečiuosius prizininkus iš „Raisto brolių" Agnių Abraškevičių su Argintu Berlinsku, vairavusius „Mazda 2500".

159 taškai pergalę „Tourism" klasėje garantavo panevėžiečiams Modestui Bagdanavičiui su Vytautu Radzevičiumi („Jeep Cherokee"), kurie 9 taškais pralenkė kaimynus iš Panevėžio rajono Žibartonių kaimo Aurimą ir Algį Atkočiūnus („Land Rover Discovery").

Trečiąją vietą laimėjo svečiai iš Latvijos Aigaras Mizga su Sigita Freimane. Jie vairavo „Toyota 4Runer" ir pelnė 123 taškus.

Sulig kiekvienu etapu vis drąsiau važiuoja šiemetiniai debiutantai, Kazlų Rūdos atstovai Darius Kasakaitis ir Kęstutis Juškevičius, vairuojantys „Nissan Navara". Šįkart jie tenkinosi naujokams gėdos nedarančia septintąja vieta.

