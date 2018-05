Aukštaitijos vienkiemiuose siautėjusiam vyrui skirtas priverstinis gydymas

Psichinę negalią turintis K. A. 2015 metais pabėgo iš pensionato, kuriame gyveno, ir ėmė klajoti po Anykščių, Molėtų bei kitus Utenos apskrities rajonus. Manoma, kad maistu, drabužiais, kitais reikalingais daiktais jis apsirūpindavo vagiliaudamas, įsibraudamas į svetimas sodybas.

Savo klajonių metu anykštėnas yra užpuolęs į namus grįžtantį vyrą ir grasinęs nušauti medžiokliniu šautuvu, kurį anksčiau buvo pavogęs kitoje sodyboje, jis taip pat išžagino vienkiemyje gyvenančią moterį.

Buvo paskelbta K. A. paieška, jo intensyviai ieškojo policijos pareigūnai. Vyriškis įkliuvo 2017 metų vasaros pabaigoje, kai sumanė apvogti vienkiemį Anykščių rajone.

Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis nepastebėjo, kad name nakvoja vasaroti atvažiavusi sodybos savininkė. Moteris, naktį išgirdusi, kad kitame namo kambaryje kažkas vaikšto, paskambino policijai ir per langą pabėgo į kiemą. Atvykę policijos pareigūnai K. A., jau spėjusį name susirasti ir pasiimti maisto produktų, sulaikė.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, o tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Vaida Baranauskienė.

Baigusi ikiteisminį tyrimą, prokurorė V. Baranauskienė surašė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, nes lėtiniu psichikos sutrikimu sergantis K. A. negalėjo suvokti veikų pavojingumo ir valdyti savo veiksmų.

Gegužės 15 dieną Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai priėmė nutartį pripažinti K. A. nepakaltinamumo būsenoje padarius nusikalstamas veikas ir taikyti jam priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

Generalinės prokuratūros inf.