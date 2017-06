Muzikinio fontano repertuare – nauji kūriniai

„Nightwish" – „Last of the wilds"

„Bix" – „Atverk duris"

E. Lubys&Samanta Tina - Story about us

Ed Sheeran – „Shape of you"

„Fusedmarc" – „Rain of revolution"

Montserrat Caballe – „Hijo de la luna".

Utenos rajono savivaldybės inf.