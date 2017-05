Saugus poilsis vaikų vasaros stovyklose

Vaikų vasaros poilsiui šiais metais bus skiriama per 1 mln. eurų. Edukacinės programos bus remiamos ES fondų lėšomis, beveik dvigubai daugiau pinigų vaikų vasaros stovykloms planuoja skirti ir savivaldybės – 708 tūkst. eurų. Pernai savivaldybės skyrė 392 tūkst. eurų, už kuriuos surengta per tūkstantį stovyklų, Švietimo ir mokslo ministerija iš ES struktūrinių fondų paramos – 275 tūkst. eurų. Stovyklose dalyvavo per 30 tūkst. vaikų.