Lietuvoje žmonės plastikiniais pirkinių maišeliais naudojasi vis rečiau

Jeigu per 2015-uosius vienas gyventojas vidutiniškai sunaudojo 37 lengvuosius (15–50 mikronų storio) ir 239 labai lengvus (iki 15 mikronų storio) pirkinių maišelius, tai 2016 m. atitinkamai 36 ir 224. Nors, atrodytų, vienam gyventojui tenkančių pirkinių maišelių skaičiai ir nedaug sumažėjo, bet šalies mastu jie gana svarūs, nes tos kelios dešimtys milijonų maišelių nenugulė sąvartynuose ir neužteršė aplinkos.

Mažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą ES valstybes įpareigoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva. Plastikas yra ilgaamžė medžiaga, išliekanti net ir pasibaigus iš jos pagamintų gaminių eksploatacijai, todėl pasaulyje plastiko atliekų susikaupia vis daugiau. Be to, plastikas yra viena didžiausių šių dienų ekologinių problemų, nes patekęs į vandens telkinius daro neigiamą žalą vandens aplinkai, biologinei įvairovei.

Aplinkos ministerija ragina gyventojus būti sąmoningais ir toliau mažinti plastikinių maišelių naudojimą, o pirkiniams naudoti daugkartinius krepšelius.

Aplinkos ministerijos inf.