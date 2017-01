Gimdos kaklelio vėžys: prevencija ir tūkstančiai išsaugotų gyvybių

Pasak Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriaus Viačeslavo Zakso, per visą programos vykdymo laikotarpį sveikatą bent vieną kartą pasitikrino daugiau nei 706 tūkst. moterų. Dar apie 100 tūkst. atitinkamo amžiaus moterų programoje kol kas nedalyvavo ir turėtų pasitikrinti sveikatą kaip įmanoma greičiau.

„Prevencinės programos yra skirtos tam, kad ligą būtų galima aptikti ankstyvoje stadijoje, kai žmogų pagydyti yra nesudėtinga. VLK turimi duomenys rodo, kad nuo to laiko, kai buvo pradėta vykdyti šią prevencinę programa, aptinkama vis daugiau ikivėžinių susirgimų. Ir tai yra išties džiugi statistika. Iki pradedant vykdyti programą, gimdos kaklelio vėžys daugeliui moterų būdavo aptinkamas jau pažengęs, kai pasveikti šansai yra gerokai mažesni", – sakė V. Zaksas.

Pasak Jaunųjų gydytojų asociacijos narės, akušerijos ginekologijos gydytojos rezidentės Akvilės Statnickaitės ir gydytojo akušerio ginekologo Artūro Sukovo, gimdos kaklelio ikivėžiniai susirgimai beveik niekada nesukelia jokių nusiskundimų ir pačios moterys šios ligos pastebėti negali. Todėl labai svarbu pasitikrinti sveikatą kaip įmanoma anksčiau.

„Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa pasaulyje įgyvendinama jau seniai. Puikūs šios programos įgyvendinimo pavyzdžiai stebimi Skandinavijos šalyse. Pavyzdžiui, Islandijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje pradėta tirti moteris dėl šios ligos dar 1962–1964 m. ir pasiekti rezultatai yra didžiuliai. Vien per 2000–2004 m. mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio šiose šalyse sumažėjo beveik du kartus", – teigė A. Statnickaitė.

Gydytojų teigimu, atliekant gimdos kaklelio vėžio tyrimą iš pacientės yra paimamas citologinis tepinėlis. Šis tyrimas yra visiškai neskausmingas ir trunka vos kelias minutes. Lietuvoje gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa vykdoma dar neseniai – nuo 2004 m., tačiau rezultatai jau pastebimi.

„VLK duomenimis, per praėjusius metus programoje pasitikrino apie 118 tūkst. moterų, tačiau statistika labai nevienareikšmė. Pastebime tendenciją, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse kasmet daugėja sveikatą besitikrinančių moterų, tuo tarpu kitose apskrityse dalyvavimo programoje statistika išlieka tokia pat", – sakė V. Zaksas.

Tikimasi, kad ir šiais metais prevencinėje programoje sveikatą pasitikrins panašus skaičius moterų. Šiai programai šiemet yra skirta 1,8 mln. eurų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje dalyvauti kviečiamos visos 25–60 metų moterys. Jos pas gydytoją apsilankyti ir pasitikrinti sveikatą turėtų kas trejus metus. Norinčioms pasitikrinti sveikatą pagal prevencines programas pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu moteris nėra programoje numatyto amžiaus, tačiau turi priežasčių nerimauti dėl savo sveikatos, taip pat turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs sveikatos būklę, skirs tyrimus ar nukreips pas gydytoją specialistą.

Valstybinės ligonių kasos inf.