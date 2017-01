Sugriežtinta jaunų gyvūnų augintinių įvežimo tvarka

Remiantis naujai parengtu įsakymu, į Lietuvą iš ne Europos Sąjungos (ES) valstybių leidžiama įvežti tik vyresnius kaip 12 savaičių amžiaus šunis, kates ir šeškus, kuriems atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, nes atsižvelgiant į nepalankią šios ligos situaciją Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje, gyvūnų įvežimas kelia didelę riziką užkratui plisti.

Jaunesni kaip 12 savaičių, nevakcinuoti nuo pasiutligės arba vakcinuoti 12–16 savaičių amžiaus šunys, katės ir šeškai į Lietuvą kaip ir anksčiau galės būti įvežami tik iš ES.

Į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų šunų, kačių ir šeškų kontrolę jau keletą metų vykdo muitinės pareigūnai, jie tikrina gyvūnų identifikavimą ir kitus lydinčius dokumentus. Jeigu nustatoma, kad gyvūnas neatitinka nustatytų reikalavimų, muitininkas, suderinęs su savininku arba jo įgaliotu asmeniu, gali grąžinti augintinį atgal į trečiąją šalį. Jei šeimininkas nesutinka su tokiu sprendimu, kreipiamasi į teritorinį VMVT padalinį, kurio specialistai gali nuspręsti gyvūną laikyti karantine, kol bus įvykdyti jo sveikatingumo reikalavimai.

Kaimyninėse Latvijoje ir Lenkijoje tokia sugriežtinta tvarka galioja jau keletą metų.

Nekomercinis gyvūnų augintinių vežimas

Į Lietuvą iš trečiųjų šalių nekomerciniais tikslais įvežami šunys, katės ir šeškai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. būti paženklinti poodine mikroschema arba tatuiruote (jei ji buvo padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.);

2. būti vakcinuoti nuo pasiutligės. Vakcinacija turi būti galiojanti, t. y. jei tai pirminė vakcinacija, iki įvežimo į Lietuvą turi būti praėjusi ne mažiau kaip 21 diena;

3. gyvūnai turi būti lydimi fizinio asmens (savininko ar savininko raštu įgalioto žmogaus);

4. būti vežami su veterinarijos sertifikatu (kurio forma nustatyta Reglamento 577/2013 IV priedo I dalyje) arba su Gyvūno augintinio pasu (jei gyvūnas prieš tai išvyko iš ES);

5. atliktas pasiutligės antikūnų serologinis tyrimas, jei šuo ar katė vežama iš kitų trečiųjų šalių, šis tyrimas nebūtinas, jei vežama iš: Andoros, Šveicarijos, Farerų Salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Kroatijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano, Dangun Žengimo salos, Jungtinių Arabų Emyratų, Antigvos ir Barbudos, Argentinos, Australijos, Arubos, Bosnijos ir Hercegovinos, Barbadoso, Bahreino, Bermudų salų, Bonero, Sint Eustatijo ir Sabos salų, Baltarusijos, Kanados, Čilės, Kiurasao, Fidžio, Folklando salų, Honkongo, Jamaikos, Japonijos, Sent Kitso ir Nevio, Sent Lusijos, Kaimanų, Montserato salų, Mauricijaus, Meksikos, Malaizijos, Naujosios Kaledonijos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos Polinezijos, Sen Pjero ir Mikelono salyno, Rusijos, Singapūro, Šv. Elenos Salos, Sint Marteno, Trinidado ir Tobago, Taivano, Jungtinių Amerikos Valstijų ir jų teritorijų (Amerikos Samoa, Guamas, Marianos Šiaurinių salų, Puerto Riko, Mergelių salų), Sent Vinsento ir Grenadinų, Didžiosios Britanijos Mergelių salų, Vanuatu, Voliso ir Futūnos, Majoto salų.

Komercinis gyvūnų augintinių vežimas

Jei gyvūnai iš trečiųjų šalių įvežami komerciniais tikslais (pvz., įsigyjami iš tų šalių naminių gyvūnų veisėjų), jie turi atitikti aukščiau nurodytus sveikatingumo reikalavimus, būti 48 val. laikotarpyje prieš kelionę apžiūrėti veterinarijos gydytojo ir įvežami su prekybai skirtais veterinarijos sertifikatais, kurių forma nustatyta Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/518/ES.

VMVT rekomenduoja norintiems įsigyti gyvūnus augintinius, gerai apsvarstyti visus aspektus, daugiau pasidomėti gyvūnų priežiūros ir laikymo klausimais, o apsisprendus – pirkti iš oficialiai registruotų gyvūnų augintinių veisėjų.

VMVT inf.