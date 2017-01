B. Vanago komanda baigia 2017 metų Dakarą

„Pirma mintis, kurią prisiminiau, kai priėmėme šį sprendimą, buvo Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus per BBC laidą „Hard Talk" pasakyta frazė: „It's Not professional to be disappointed" („Neprofesionalu būti nusivylusiu"). Kad trečia diena bus įdomi žinojome iš anksto. Tačiau ne tokia, kokią patyrėme mes", – rašė ketvirtadienį B. Vanagas viename socialinių tinklapių.

B. Vanago ir šturmano iš Lenkijos Sebastiano Rozwadowskio ekipažas trečiadienį Tukumane startavo nusiteikęs lenktyniauti tiksliai, bet greitai.

„Starto poziciją užsitarnavome tikrai neblogą - tarp varžovų dviejų minučių intervalas. Priekyje stovintys varžovai, matydami mūsų greitį, patys atėjo pasakyti, kad išgirdus signalą iškart pasitrauks. Pozityvu ir garbinga", – sakė B. Vanagas.

Pirma greičio ruožo dalis buvo tikrai sunki automobiliui, daug akmenų, dirvožemio išgraužų, klampaus smėlio. Nuvažiavęs apie 20 kilometrų B. Vanagas pajuto, kad pradeda buksuoti sankaba.

„Keistas jausmas žinant, kad nauja sankaba, įdėta prieš lenktynes, turėtų atlaikyti visą Dakarą. Saugumo sumetimais mes keičiame ją per poilsio dieną. Greičio ruože sankaba veikia nuolatos, bėgius jungiame be sankabos. Tad sudeginti jos pats neturėjau šansų. Sumažinau tempą, važiavau žemesniais bėgiais. Tai nepadėjo. Dar po 10 kilometrų sustojome be galimybės net pajudėti iš vietos", – pasakojo B. Vanagas.

Iš pradžių reikėjo diagnozuoti gedimą. Ekipažas rado ant apsaugos ties sankaba išbėgusį skystį.

„Didžiausia tikimybė – sugedo išminimo guolis, iš paskos nusinešdamas ir sankabą. Vienintelis sprendimas tokiu atveju žinant, kokia laukia tolimesnė trasa, sankabos keitimas. Tai reiškia ir greičių dėžės nuėmimą. Lauko sąlygomis tai didelis iššūkis", – komentavo B. Vanagas.

Remontą baigti pavyko tik 22 val., kai jau buvo tamsu. Dar remonto metu ekipažą užklupo didžiulė smėlio audra, perėjusi į liūtį.

Pagal varžybų reglamentą ekipažas, įveikęs trasą, turėjo pasirodyti valandą prieš pirmo automobilio startą.

„Tai reiškė, kad tam padaryti turėjome 8 valandas. Tačiau po liūties per porą valandų susikaupęs vanduo išdžiuvusias upių vagas, kuriomis turėjome važiuoti, pavertė dažnai iki pusantro metrų gylio kunkuliuojančiomis upėmis. Turint omenyje, kad naktį beveik nieko nesimato, tapo aišku, kad per šį laiką įveikti distancijos neturime net teorinės galimybės. Pasitarę su Sebastianu Rozwadowskiu priėmėme nelengvą sprendimą rasti kelią į bivuaką", – pasakojo B. Vanagas.

Pataisytas „Toyota Hilux" pasiekė stovyklavietę, tačiau pagal lenktynių reglamentą teisėjai turi diskvalifikuoti ekipažą, jei šis nebaigia greičio ruožo. Sprendimas turėjo būti priimtas ketvirtadienio vakarą.

„Nors esame įrašyti į šiandienos starto tvarką, žinome taisykles ir jas gerbiame. Šiuo metu planuojamės artimiausios savaitės planą ir kaupiame jėgas ateities startams", – rašė B. Vanagas.

Informacija parengta pagal „General Financing team Pitlane“ inf., Edgaro Buiko nuotr.