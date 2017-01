Įsigaliojo nauja keleivių vežimo tvarka

Vadovaujantis kodekso pakeitimais, įmonės arba gyventojai, norintys vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, apie ketinimą vykdyti tokią veiklą privalo informuoti savivaldybę. Savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jei vežėjas yra fizinis asmuo, reikia pateikti deklaraciją, kurios pavyzdinė forma nustatyta 2016 m. gruodžio 30 d. susisiekimo ministro įsakymu patvirtintose Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse. Be to, fiziniai asmenys, pageidaujantys teikti keleivių vežimo paslaugas, turi įregistruoti individualią veiklą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Deklaracijoje reikia nurodyti informaciją apie vežėją, transporto priemonę, privalomąją techninę apžiūrą ir privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Užpildytą deklaraciją savivaldybės institucijai galima pateikti tiesiogiai arba siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, t. y. dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. Deklaraciją taip pat galima teikti per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Susisiekimo ministerijos inf.