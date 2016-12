Ar verta beatodairiškai tikėti reklama?

Abejonių kelia svorį mažinančių maisto papildų reklamoje ar etiketėse žadamas jų efektyvumas ir greiti rezultatai. Siūlant vartoti papildus, dažnai nurodomas netgi konkretus kilogramų kiekis, kuris lengvai, be pastangų turėtų nukristi per palyginti trumpą laikotarpį, net nepakeitus gyvenimo įpročių. Pavyzdžiui, reklamoje rašoma: „jūsų svoris per pirmąsias 72 vartojimo valandas sumažės ne mažiau kaip 3 kg" arba „jūs neteksite svorio, net jeigu valgysit ir mankštinsitės tiek pat, kiek iki vartojimo...".

Sveikatos specialistai vienbalsiai teigia, kad efektyviausiai svorį sureguliuoja sveikas gyvenimo būdas ir mitybos įpročiai. Vienas atskiras produktas negali įtakoti svorio metimo greičio ar atsikratytų kilogramų kiekio. Toks teigimas – niekuo nepagrįstas vartotojų apgaudinėjimas ir yra draudžiamas pagal įstatymus.

,,Užuot tikėjus stebuklingomis tabletėmis, protingiausias būdas mesti svorį – valgyti mažiau ir kuo įvairesnio maisto bei mankštintis ir judėti, kad išnaudotumėte energijos daugiau, nei suvartojote kalorijų. Europos Sąjungoje maisto papildų reklamoje neleidžiama vartoti teiginių, nurodančių kiek ir kaip greitai galima numesti svorio. Teiginius, susijusius su lieknėjimu, leidžiama naudoti botaninės kilmės medžiagoms, tačiau taip pat draudžiama nurodyti konkrečius svorio kiekius ir terminus. Europos Komisija patvirtino teiginį apie medžiagą – gliukomananą, turinčią poveikį kūno svoriui, jei laikomasi nedidelės energinės vertės dietos. Šį teiginį galima naudoti ženklinant produktus, savo sudėtyje turinčius gliukomanano", – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Steponavičiūtė.

Pasak specialistės, vartotojai, užsisakydami paštu ar internetu tokių maisto papildų, turėtų reikalauti tikslios informacijos apie perkamų gaminių sudėtį. Pagal platintojų nurodytą informaciją, reikėtų patikrinti, ar įmonė gamintoja realiai egzistuoja ir vartotojas, nusivylęs produkto kokybe ar pan., turės galimybę grąžinti prekę ir atgauti sumokėtus pinigus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inf.