Ar tikrai spauda išnyks 2037 metų gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 18 valandą?..

Šie metai laikraščio „Utenos diena" kolektyvui buvo išskirtiniai. Pirmiausia dėl to, kad pavyko tiesiogiai laimėti bent kelis regioninei žiniasklaidai skirtus konkursus. Vadinasi, mes mokame, galime ir netgi privalome varžytis. Mes galime parengti puikiai ekspertų vertinamus žurnalistinius kūrinius, be priekaištų paruošti gana sudėtingus dokumentus ir viską tinkamai pateikti per viešųjų pirkimų sistemas. Todėl, kai gavome pasiūlymą dalyvauti regioninės žiniasklaidos konferencijoje Maskvoje, nedvejodami sutikome. Mes galime ne tik paklausyti, ką kalba kolegos iš Rusijos, Švedijos, Lenkijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos regioninės žiniasklaidos, bet ir pasidalyti savo įžvalgomis su Jumis.