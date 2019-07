Tyrimo rezultatai: miesto bičių medus – puikios kokybės

Nacionalinio Maisto ir veterinarijos rizikos instituto laboratorijoje ištirtas Kauno centre ant BLC verslo centro ir „Klaipėdos balduose" Klaipėdoje surinktas pirmasis medus. Atlikti tyrimai dėl sunkiųjų metalų, pesticidų likučių, taip pat cukrų, medaus biologinės kilmės.

„Rezultatai parodė, kad centrinėse miestų dalyse surinktas medus kokybe nenusileidžia kaimiškose vietovėse surinktam medui ir yra visiškai tinkamas vartoti. Sunkiųjų metalų jame visiškai nerasta, kenksmingų chemikalų taip pat neaptikta. Nacionalinės laboratorijos išvada tvirtai griauna kai kuriuos mitus ar būgštavimus dėl miesto medaus kokybės", - sakė dr. Antanas Šarkinas, Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Anot jo, pagal tyrimų rezultatus matyti, kad Kaune medus surinktas iš liepų, kurių daugybė auga miesto centre šalia BLC verslo centro bei Vienybės aikštės, taip pat Laisvės alėjoje ir šalia esančiame Žaliakalnyje. Klaipėdoje, aviliuose ant „Klaipėdos baldų" stogo surinktas medus iš erškėtinių šeimos augalų – tai ir obelys, slyvos, kriaušės, kiti vaismedžiai bei avietės, kai kurie pievose augantys augalai.

„Tyrimo rezultatai įkvepia plėsti miesto bitininkystės akciją „Susibičiuliaukime!". Kviečiame ir toliau kviesime įmones bei organizacijas jungtis prie šio socialinės atsakomybės projekto ir imtis miesto bitininkystės. SBA inicijuoto projekto tikslas – padėti išsaugoti pasaulyje sparčiai nykstančias bites. Mūsų patirtis parodė, kad miestuose bitėms saugu, užtenka žiedų rinkti nektarą ir jos netrikdo miestiečių gyvenimo. O SBA įmonių darbuotojai entuziastingai sutiko šią idėją ir patys rūpinasi bei prižiūri bičių šeimas", – teigė SBA Personalo vadovas Edis Kasperavičius.

Pirmosios, specialiai išvestos neagresyvios „Bakfost" linijos bitės iš Algirdo Amšiejaus bityno ant SBA įmonių stogų apgyvendintos gegužės 20d., per pasaulinę bitės dieną. Šiuo metu 9 bendrovių darbuotojai, konsultuojami bitininkų sąjungos viceprezidento dr. A. Amšiejaus ir „Šerkšno medaus" savininko Dainiaus Šerkšno, prižiūri 19 bičių šeimų SBA įmonėse ir verslo centruose Kaune, Klaipėdoje, Raseiniuose, Šilutės mieste ir rajone, Visagine, Utenoje.

Per porą mėnesių ant verslo centro BLC stogo apgyvendintos bitės į 2 avilius prinešė per 30 kg medaus. Tą parodė lietuvių bendrovės „megabites.lt" sukurtos išmaniosios avilio svarstyklės. Bites prižiūrinčiam verslo centro darbuotojui Benediktui Balčiūnui jos padeda ne tik realiu laiku sužinoti prinešto medaus kiekį, bet ir tinkamai rūpintis bitėmis - sekti temperatūrą bei drėgmę avilyje.

„Šiandien mes išimame ne visą bičių suneštą medų, nes mūsų tikslas nėra prisukti kuo daugiau medaus. Dar daugiau nei 10 kg jo paliekame lizde, kad bites turėtų kuo maitintis, nes didysis medunešis šiemet jau baigėsi," – sako SBA projekto "Susibičiuliaukime" koordinatorius, bitininkas A. Amšiejus.

SBA ėmėsi iniciatyvos skatinti miesto bitininkystę siekdama atkreipti dėmesį į bičių naudą žmonijai ir spartų jų nykimą pasaulyje. Bičių mažėja dėl ligų, gausaus chemikalų naudojimo žemės ūkyje ir nepaaiškinamo šeimų žuvimo. Specialistai sako, kad miestuose bitėms saugu, nes čia nenaudojami chemikalai, o ir didelė žiedų įvairovė.

SBA inf.