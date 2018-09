Gimtadienio dovana uteniškiams – specialūs akciniai pasiūlymai!

Nuolat atsinaujinantis platus prekių asortimentas, originalios idėjos namams ir itin palankios kainos – tai tik dalis to, kuo „Gintaro baldai“ jau 16 metų džiugina savo klientus. Bene plačiausiu salonų tinklu šalyje galinti pasigirti baldų prekybos įmonė 16-ojo gimtadienio proga paruošė itin malonių siurprizų. Utenoje lankytojų lauks specialūs akciniai pasiūlymai, nuolaidos net iki -50% bei bus galima apžiūrėti, išsirinkti ir įsigyti unikalių dizainerio A. Pogrebnojaus vardinių pagalvėlių.

Namams jaukumo kuria ne tik baldai, bet ir tokie maži akcentai, kaip dekoratyvinės pagalvėlės. Įkvėptas vieno iškiliausių XX amžiaus rusų kilmės dailininko impresionisto Marko Šagalo (1887-1985) paveikslų, dizaineris A. Pogrebnojus ėmėsi įgyvendinti projekto su „Gintaro baldais" idėją, pritaikant šio garsaus impresionisto darbų fragmentus dekoratyvinėms pagalvėlėms: „Man pasiūlė sukurti pagalvėles, tad nusprendėme padaryti pagal šį motyvą – Marko Šagalo piešinius. Kažkada dariau vieną tokią nedidelę kolekciją, tad ją prisiminiau. Man atrodė, kad šie dailininko darbai labai gerai atrodys namuose. Jie suteikia namams ryškesnės spalvos“,- komentuoja dizaineris.

A. Pogrebnojus jau ne pirmą kartą džiugina savo kūryba, bendradarbiaudamas su „Gintaro baldais", sukūrė išskirtinio dizaino sofą-lovą „Romeo & Juliet“, o dabar – unikalią dekoratyvinių pagalvėlių kolekciją pagal M. Šagalo tapybos darbų fragmentus. Paklaustas, kas paskatino tęsti namų interjero dizaino kūrimą, menininkas atsakė: „Taip susiklostė. Mes jau seniau su „Gintaro baldais“ kūrėme sofą, o dabar bendradarbiaujame su šiuo projektu. Įdomu užsiimti ne tik tiesioginiu savo darbu su rūbais – pasiilsi nuo to, apie ką tu dažniausiai galvoji“. Šis projektas – tikra dovana tiems, kurie nori pagyvinti, įkvėpti namus, susikurti jaukumu dvelkiančią aplinką.

„Gintaro baldai" įgyvendindami „jaukių namų" viziją siekia padėti įsirengti komfortiškus namus. Svarstantiems, kaip susikurti tokią jaukią aplinką, neretai iškyla sunkumų, kadangi neretai persistengiama, namai apkraunami. Pats pašnekovas atskleidžia, jog rūbų ar aplinkos pernelyg nesureikšmina – daiktų turi būti minimaliai, erdvė nesuspausta. A. Pogrebnojaus patarimas būtų paprastas: kad namie jaustumėtės patogiai ir jaukiai, svarbu per daug neapkrauti erdvių, vengti per daug aktyvių spalvų, rinktis šviesesnius interjero tonus. Taip pat dizaineris akcentuoja, jog jam svarbiausia – geras apšvietimas. Kaip pastebi A. Pogrebnojus, jaukūs namai gali būti labai įvairūs – vieniems jauku bus gyventi kaime prie ežero mediniame namuke, kitiems norisi modernesnio būsto. Galiausiai pašnekovas pabrėžia, kad nėra prisirišęs prie vieno stiliaus ar prabangos, o jaukūs namai priklauso nuo to, su kuo ir kaip gyveni. Jei esi laimingas, iš bet kurios erdvės galima susikurti jaukius namus.

M. Šagalo kūryboje jungiasi kubizmo, simbolizmo, fovizmo bei siurrealizmo idėjos, kūryba išsiskiria spalvų pajauta – joje atsispindi ryškūs motyvai. Paklausus, kokias ypatybes šios pagalvėlės teiktų gyvenamajai aplinkai, kuo jos pagyvintų namus, menininkas akcentuoja: „Man atrodo, kad su šiomis pagalvėlėmis gyventi bus linksmiau, o tai ir yra svarbiausia. Gyvenimas bus gražesnis, linksmesnis ir spalvingesnis. Galbūt žmonės, pamatę šias pagalvėles, susidomės tapyba arba daile".

Apžiūrėti bei įsigyti A. Pogrebnojaus vardinių pagalvėlių, pasinaudoti specialiais akciniais pasiūlymais bus galima rugsėjo 28-29 dienomis Utenos „Gintaro baldai" salone. Visus uteniškius kviečiame švęsti kartu!