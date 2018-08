Rudenį pasitiks sočiau: skurstantiems lietuviams – 170 tūkst. kiaušinių

Prekybos tinklo „Iki" komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė sakė, kad, nors kiti maisto produktai – vaisiai, daržovės, šviežia mėsa ir žuvis, pieno gaminiai – „Maisto bankui" yra atiduodami kasdien, tačiau daugelio mitybos racione svarbią vietą užimančių kiaušinių didžiausia labdaros organizacija šalyje sulaukia retai.

„Kiaušiniai yra viena iš paklausiausių kasdienių prekių. Daugeliu atvejų praktiškai visi kiaušiniai iš parduotuvių lentynų yra išperkami, todėl „Maisto bankas" šių produktų gauna retai. Dėl to galimybė žmonėms padovanoti tokį kiekį kiaušinių yra tikrai išskirtinė. Kiaušiniai, kuriuos atiduodame yra tokios pat kokybės, kokius galima įprastai įsigyti mūsų parduotuvėse. Jie yra tinkami naudoti dar tris savaites, todėl „Maisto banko" savanoriai tikrai spės juos išdalinti, o gyventojai suvartoti ir galbūt rugsėjo 1-ąją pasitikti išsikepdami iš jų šventinį pyragą ar tortą", – teigė B. Čaikauskaitė.

Paramos ir labdaros fondo „Maisto bankas" vadovė Deimantė Žebrauskaitė taip pat pažymėjo, kad, parama kiaušiniais didžiausiai labdaros organizacijai šalyje yra išskirtinė.

„170 tūkstančių – tikrai įspūdingas kiekis vienu metu gaunamų kiaušinių. Šis produktas gyventojams yra tikrai reikalingas, plačiai naudojamas virtuvėje. Kiaušiniai yra vertinga kasdienio mitybos raciono dalis, puikus baltymų šaltinis. Vis tik paramos gavėjai daugeliu atvejų net nesitiki jų gauti su kitais produktais, nes kiaušiniai „Maisto bankui" atiduodami retai. Dėl to ši dovana – išties puiki žinia. Viliamės, kad ateityje pakankamus kiekius kiaušinių skurdžiau gyvenantiems galėsime dalinti reguliariai", – sakė D. Žebrauskaitė.

Anot D. Žebrauskaitės, šiuokart gauti kiaušiniai bus išdalinti vargingiau gyvenantiems didžiųjų šalies miestų gyventojams.

Prekybos tinklas „Iki" su „Maisto banku" bendradarbiauja jau daugelį metų ir yra didžiausias šios organizacijos rėmėjas. „Iki" parduotuvėse surenkama maždaug 45 proc. viso skurstantiems Lietuvos gyventojams šios labdaros organizacijos išdalinamo maisto. Vidutiniškai per metus prekybos tinklo parduotuvės „Maisto bankui" atiduoda 3 600 tonų maisto produktų už beveik 6 mln. eurų.

Praėjusių metų pabaigoje „Iki" taip pat surengė socialinę akciją „Gera kaina – Geras darbas", kurios metu gyventojai prekybos tinklo parduotuvėse pirkdami pamėgtus produktus galėjo prisidėti prie paramos „Maisto bankui". Akcijos metu buvo surinkta daugiau kaip 300 tūkst. eurų, už kuriuos „Maisto bankas" atnaujino savo infrastruktūrą ir įsigijo būtinos įrangos.

„Iki" inf.