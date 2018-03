Mokesčių administratorius primena – paramą patogiausia skirti elektroniniu būdu

Tinkamai užpildytą prašymą (FR0512 formos 3 versija) patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) arba išmaniąją e.VMI programėlę. Taip pat prašymą galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu*. Paramos teikėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės prašymą pateikti per darbdavį, taip pat VMI nepriima prašymų, jei juos urmu bando pristatyti paramos gavėjai.

„Gyventojai, norintys paramos skyrimo prašymus pateikti asmeniškai, turi tai daryti pateikdami ir asmens tapatybės dokumentą, arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą, kuris turi notaro išduotą įgaliojimą. Nebus nagrinėjami pluoštais atsiųsti arba VMI darbuotojui tiesiogiai atnešti prašymai, jeigu kartu su jais nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Tai yra būtina, kad VMI identifikuodama prašymus teikiančius asmenis, galėtų užtikrinti skaidrumą ir savanorišką paramos skyrimą", – priminė Panevėžio AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorius Darius Kučinskas.

Panevėžio AVMI atkreipia dėmesį, kad tų gyventojų, kurie privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nebus nagrinėjami.

Taip pat pažymėtina, kad gyventojas, nusprendęs tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 dienos gali pateikti tik vieną prašymą, o parama bus pervedama tiek metų, kiek žmogus nurodys prašyme. Maksimalus paramos skyrimo terminas – penkeri metai.

Pernai Panevėžio apskrityje įvairiems paramos gavėjams 37,2 tūkst. gyventojų paramai paskyrė per 897 tūkst. eurų. Partijoms paskirta 41 tūkst. eurų. Utenos apskrityje įvairiems paramos gavėjams per 21 tūkst. gyventojų paskyrė per 492 tūkst. eurų. Partijoms paskirta per 27 tūkst. eurų.

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos inf.