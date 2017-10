Apdovanoti Konstitucijos egzamino nugalėtojai

„Labai smagu, kad didžioji Konstitucijos egzamino dalyvių dalis – mokiniai ir studentai. Tikiu, kad jauni žmonės, visuomet entuziastingai dalyvaujantys Konstitucijos egzamine, po kelių ar keliolikos metų kurs Lietuvos ateitį. Gražesnę ateitį: be šešėlio, be korupcijos, be paprastų piliečių nusivylimo ir noro laimės ieškoti svetur. Džiaugiuosi, kad Konstitucijos egzamino dalyviai supranta, kad įgytos žinios praverčia ir kasdieniame gyvenime: ginant pažeistas teises ar demokratines vertybes, rūpinantis teisėtais interesais ar siekiant visuomenės gerovės," – jaunų žmonių aktyvumu džiaugėsi teisingumo ministrė Milda Vainiutė.

Konstitucijos egzamino nugalėtojais paskelbti 32 Lietuvos gyventojai iš dešimties dalyvių grupių. Piliečių, neturinčių teisinio išsilavinimo, grupėje nugalėjo Milda Milbutaitė iš Klaipėdos, Rita Opulskytė iš Šiaulių ir Rūta Kajėnė iš Ignalinos. Teisinį išsilavinimą turinčių ar jo siekiančių grupėje geriausiai pasirodė pasvalietė Šarūnė Vyčaitė, visaginietis Virginijus Andrius Bukauskas ir panevėžietis Darius Vileišis.

Šiemet egzaminą Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir vėl galėjo laikyti regos negalią turintys žmonės. Prezidentūroje taip pat buvo pasveikinti geriausiai šioje dalyvių grupėje pasirodę dalyviai iš Vilniaus – Alvydas Valenta, Henrikas Stukas ir Nerijus Jasas.

Mokiniai buvo apdovanoti keturiose amžiaus kategorijose. Vyriausių mokinių, 11–12 klasių kategorijoje, nugalėjo Diana Naudžiūtė iš Panevėžio rajono, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Ugnė Petrovaitė iš Lazdijų rajono, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ir Tomas Juškėnas iš Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos. 8–10 klasių kategorijos nugalėtojais tapo Liutauras Mazūra iš Visagino „Žiburio" pagrindinės mokyklos, Monika Janušaitė iš Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ir Adriana Jokšaitė iš Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos. 5–7 klasių mokinių grupėje nugalėjo Julija Kugrytė iš Akmenės gimnazijos, Justė Skukauskaitė iš Telšių „Ateities" progimnazijos ir Laurynas Klimašauskas iš Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos.

,,Konstitucijos egzaminui ruošiausi labai kruopščiai: įdėmiai skaičiau Konstituciją, peržiūrėjau ankstesnių metų klausimus, tariausi su istorijos mokytoja. Nujautėme, kad reikėtų pasikartoti Lietuvos istoriją, nes artėja valstybės šimtmetis. Kai sužinojau, kad patekau tarp nugalėtojų, negalėjau patikėti sėkme – laimėjau antrus metaus iš eilės. Netikėjau, kad taip būna! Labai džiaugiuosi!" – pakiliomis emocijomis dalijosi laureatė Justė Skukauskaitė.

Jauniausi egzamino dalyviai, 1–4 klasių mokiniai, varžėsi atlikdami kūrybinę užduotį tema „Konstitucija, Tavo gimtadienį švenčiu!". Šioje grupėje laimėtojais tapo pirmokė Goda Dvarvietytė iš Nevarėnų pagrindinės mokyklos, antrokė Lėja Dovidavičiūtė, iš Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos, trečiokė Austėja Liukaitė iš Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos ir ketvirtokė Augustė Ginelevičiūtė iš Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos.

Konstitucijos egzaminą tradiciškai buvo galima laikyti ir internetu, naujienų portale DELFI. Čia dalyviams buvo numatytas tik vienas etapas, laureatais tapo geriausiai Konstitucijos žinias per trumpiausią laiką pademonstravę dalyviai. Teisinio išsilavinimo neturinčių piliečių grupėje geriausiai pasirodė Kristina Marinovskienė iš Šalčininkų, Donatas Grinkas iš Vilniaus ir Jonas Laurinaitis iš Jurbarko, o teisinį išsilavinimą turinčių ar jo siekiančių asmenų grupėje laimėtojais tapo Eugenijus Gaščenka iš Ignalinos, vilnietė Marta Jautakytė ir kaunietis Mantas Varaška.

Geriausiai Konstitucijos egzaminą išlaikiusiems dalyviams buvo įteikti diplomai, Prezidentės pasirašytos Konstitucijos, planšetės, el. knygų skaityklės ir partnerių dovanos.

Teisingumo ministerijos inf.