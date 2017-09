Penktadienį į darbą – be automobilio

Penktadienį nuskambės baigiamasis Europos judumo savaitės akordas – bus minima Diena be automobilio. Jos metu visos Europos gyventojai raginami į darbą ar kitas vietas keliauti ne savo automobiliu, o alternatyviais būdais – viešuoju transportu, dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis ar tiesiog pėsčiomis. Trys didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda – miesto autobusais ir troleibusais leis keliauti nemokamai.

„Tvarus judėjimas – didžiųjų miestų ateitis, todėl ši diena suteikia galimybę informuoti visuomenę ieškoti ir patogesnių alternatyvų, ir kurti darnius plėtros scenarijus. Miestų gyventojams – tai galimybė išbandyti naujus susisiekimo būdus, prisidėti prie švaresnės aplinkos ir automobilių spūsčių gatvėse mažinimo", – sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas, pats neretai nedidelius atstumus mieste įveikiantis paspirtuku.

Šiais metais net 42 šalies savivaldybės vietos gyventojams pasiūlė galybę švietėjiškų akcijų, sporto varžybų, informacinių renginių apie klimato kaitą, automobilių taršą bei tvarų susisiekimą. Suprasdamos, kad nuosavas transportas stipriai prisideda prie oro taršos didmiesčiuose, rugsėjo 22 d. Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės leis nemokamai važiuoti autobusais ir troleibusais keleiviams, turintiems vairuotojo pažymėjimą, o Kaune bilietėlio neprireiks visiems be išimties kauniečiams ir miesto svečiams.

Diena be automobilio kasmet minima nuo 2001 m., kai 31 Europos valstybės atstovai pasirašė deklaraciją prisidėti prie šios tarptautinės akcijos minėjimo ir rengimo, o jos metu daug dėmesio skirti visuomenės aplinkosauginiam švietimui, populiarinti „žaliąjį" transportą, raginti gyventojus vaikščioti pėsčiomis. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją plėtoti ir ją rengti visą savaitę, – taip gimė Europos judumo savaitė.

Aplinkos ministerijos inf.