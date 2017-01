Pirmoji šių metų šalčio auka – ant laiptų rasta sukniubusi moteris

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pernai dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų bei gedimų kilo 735 gaisrai. Juose žuvo 9 žmonės, o 14 gyventojų patyrė traumų. Gaisrai dažniausiai kyla dėl dūmtraukyje atsiradusių įtrūkimų, krosnies perkaitimo, dėl iš jos iškritusių žarijų ar degančių malkų. Be to, kartais pamirštama, kad negalima palikti besikūrenančios krosnies be priežiūros, ypač jeigu namuose lieka mažamečių vaikų.