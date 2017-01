Keičiasi ligos ir motinystės išmokos: svarbiausi pokyčiai

Susirgę ir slaugydami šeimos narį ligos išmoką gaus daugiau dirbančiųjų

Nuo šių metų sausio 1 dienos ligos ir motinystės socialiniu draudimu ligos išmokai gauti pradedami drausti ir:

ūkininkai ir jų partneriai;

šeimynos dalyviai;

asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis;

individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;

krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai.

Tai reiškia, kad išvardintų grupių atstovai dėl savo ligos ar šeimos nario slaugos galės kreiptis dėl ligos išmokos.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, kurie po privalomosios pradinės karo tarnybos nepraėjus trims mėnesiams įsidarbino ir susirgo, bet neturi reikalingo ligos socialinio draudimo stažo, ligos pašalpa bus mokama netaikant stažo reikalavimo.

Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Anksčiau ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų buvo mokama tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, vaiko negalėjo prižiūrėti tik dėl savo ligos ar traumos. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Nuo šiol ligos išmoką slaugant bet kuria liga sergantį vaiką iki septynerių metų galės gauti ne tik slaugantieji jį stacionare, bet ir slaugantys tokį vaiką medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje. Kitos nuostatos dėl sunkiomis ligomis sergančių vaikų iki 18 metų slaugos nesikeičia – vienas iš jų tėvų, įtėvių ar globėjų, slaugantis stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje tokį vaiką, kaip ir anksčiau, galės gauti ligos išmoką. Abiem atvejais išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

Ligos (slaugos) išmoka, mokama iš „Sodros" lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraėjusį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Jeigu kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti yra mažesnis – ši išmoka skaičiuojama taikant pastarąjį dydį. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraėjusį ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio dydžio.

Pasikeitimai dėl motinystės (taip pat tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokų

Motinystės socialiniu draudimu papildomai pradedami drausti:

individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;

krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai;

nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai;

Prezidento sutuoktinis;

privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Tai reiškia, kad išvardintų grupių atstovai, prireikus, galės kreiptis dėl motinystės, vaiko priežiūros (anksčiau – motinystės (tėvystės)) ir tėvystės išmokų skyrimo.

Nuo 2017-ųjų, vadovaujantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, motinystės išmokoms nebebus taikomos vadinamosios lubos. Motinystės išmokos taip pat bus perskaičiuotos moterims, kurios teisę į šias išmokas įgijo nuo 2016 kovo 15 d. ir vėliau, ir joms motinystės išmokos buvo apskaičiuotos pritaikius vadinamąsias lubas.

Išimtys dėl teisės kreiptis motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos nuo šiol nebebus taikomos apdraustiesiems iki 26 metų, kurie iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas, jeigu nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą). Teisės gauti motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokos taip pat nebeturės pirmaisiais medicinos rezidentūros studijų metais apdraustieji gydytojai rezidentai, kurie neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavo medicinos rezidentūroje, jeigu nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios.

Kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimo pasikeitimai

Vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokai apskaičiuoti negali būti mažesnis negu 20 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraėjusį ketvirtį iki teisės gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos. Jei kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis, šios išmokos skaičiuojamos taikant pastarąjį dydį. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės išmokoms apskaičiuoti nėra taikomas. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros ir tėvystės išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraėjusį ketvirtį iki teisės gauti tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką dienos.

